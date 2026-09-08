A corrida eleitoral para o governo do Ceará está em empate técnico, no limite da margem de erro, entre o governador Elmano de Freitas (PT) e seu adversário principal, o ex-governador Ciro Gomes (PSDB).

Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta terça-feira, 8, o petista tem 46% das intenções de voto no primeiro turno, contra 43% do tucano. A margem é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Entre os demais nomes testados de forma estimulada, Delegado Huggo (Missão) tem 2% e Vera Lúcia (Novo), 1%. Outros candidatos, como Danilo Soares (Democrata), Ieri Braga (PCO), Serley Leal (UP) e Zé Batista (PSTU), somam 1%, enquanto votos brancos e nulos são 4% e os indecisos, 3%.

Na modalidade espontânea, quando os nomes não são apresentados previamente, Elmano registra 26%, seguido por Ciro, com 23%. O índice dos eleitores que não souberam ou não quiseram responder é alto, chegando a 42%.

Em um eventual segundo turno entre os líderes, a pesquisa mostra que o cenário acirrado é mantido. Elmano de Freitas alcança 47%, em situação de empate técnico com Ciro Gomes, que registra 46%. Os votos brancos e nulos somam 4%, enquanto 3% dos eleitores não souberam responder.

Rejeição e avaliação da gestão executiva

Os dois candidatos com maior índice de voto também lideram a rejeição no estado. Ciro Gomes é o nome em que 43% dos eleitores não votariam de jeito nenhum, seguido de perto por Elmano de Freitas, com 41%.

O Delegado Huggo tem 28% de rejeição, enquanto Vera Lúcia registra 25% e Zé Batista (PSTU) pontua com 24%.

Apesar do índice de rejeição, o atual governador mantém saldo positivo na avaliação de seu mandato. A gestão petista é aprovada por 58% dos cearenses e desaprovada por 39%. Na questão qualitativa, 40% consideram o governo ótimo ou bom, enquanto 35% o classificam como regular e 23%, ruim ou péssimo.

Divisão por renda, gênero e idade

O desempenho dos candidatos revela recortes claros no estado. O governador constrói sua vantagem no eleitorado feminino (49% a 38%) e entre os eleitores com renda de até dois salários mínimos (50% a 42%). Entre os eleitores de 35 a 59 anos, o petista também lidera e anota 49% das intenções.

Por outro lado, Ciro Gomes assume a liderança entre o eleitorado masculino (48% a 42%) e no grupo demográfico com 60 anos ou mais (48% a 41%). O candidato do PSDB também avança significativamente nas faixas de maior poder aquisitivo, marcando 50% contra 32% entre aqueles que recebem mais de cinco salários mínimos.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 3 e 7 de setembro de 2026, por meio de entrevistas estruturadas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo CE-03293/2026.