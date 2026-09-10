O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na frente na corrida eleitoral do primeiro turno. Segundo a pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta quinta-feira, 10, o mandatário registra 43% das intenções de voto no cenário estimulado, com 11 dos 13 candidatos cadastrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Ele é seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que pontua 37,4%. Como a margem de erro é de um ponto percentual, o cenário aponta uma vantagem fora do limite de oscilação para o petista.

Entre os demais nomes testados, Augusto Cury (Avante) tem 6,6% e Renan Santos (Missão), 6,5%. O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), marca 2,1%, seguido pelo ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 1,1%. Samara Martins (UP) e Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível mas aparece ‘concorrendo’ no TSE, registram 1% cada.

A candidata Clariana Barão (DC) pontua 0,3%. Rui Costa Pimenta (PCO) e Wilson Grassi (Democrata) não pontuaram. Os candidatos Hertz Dias (PSTU) e Edmilson Costa (PCB) não foram citados pelo estudo. Votos em branco ou nulos somam 0,6% e os eleitores que não sabem totalizam 0,4%.

Na comparação com o levantamento divulgado em agosto, Lula manteve a estabilidade e Flávio Bolsonaro cresceu 3,4 pontos percentuais. Renan Santos e Augusto Cury caíram 1 ponto cada.

A base de apoio dos líderes apresenta divisões estruturais claras no levantamento de primeiro turno. Lula lidera entre o eleitorado feminino, registrando 48,0% contra 33,2% do adversário do PL, e mantém hegemonia na região Nordeste, onde atinge 53,3% das intenções de voto.

Por outro lado, Flávio Bolsonaro demonstra vantagem entre os homens, segmento em que marca 42,0% contra 37,3% do petista. O senador carioca também lidera entre os evangélicos, consolidando 49,9% das preferências neste estrato, ante 30,6% do atual presidente.

Avaliação de governo e rejeição eleitoral

Apesar da liderança na intenção de voto, o presidente enfrenta resistência. A gestão federal é avaliada como ruim ou péssima por 50,8% dos entrevistados, enquanto 38,3% a classificam como ótima ou boa e 10,8% como regular.

O nível de desaprovação chega a 53,8% e a aprovação a 43,7%, um déficit que vem se alargando mês a mês. A aprovação caiu 1,3 ponto, enquanto a desaprovação cresceu 0,8 ponto.

Lula também lidera o índice de eleitores que não votariam nele de jeito nenhum, com 52,5% de rejeição, seguido por Flávio Bolsonaro, com 49,6%, e pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), com 37,7%.

Ainda no índice de rejeição absoluta, os demais nomes registram o seguinte quadro: Renan Santos tem 35,7%, Pablo Marçal apresenta 35,1%, Romeu Zema marca 31,6%, Ronaldo Caiado aparece com 28,1% e Augusto Cury atinge 25,6%.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.000 eleitores entre 4 e 9 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 1 ponto percentual, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Bloomberg e está registrado no TSE sob o protocolo BR-01452/2026.