Fotografia original usada de card de 1952 é negociada por R$ 16,5 milhões

RESUMO | Uma fotografia original de 1951 do lendário jogador Mickey Mantle, utilizada como base para a criação do icônico card Topps de 1952, foi vendida por um valor recorde de US$ 3 milhões em uma transação privada intermediada pela Hunt Auctions.

O mercado de colecionáveis esportivos de elite registrou mais uma marca histórica. Uma rara fotografia de 1951 do lendário ex-jogador do New York Yankees, Mickey Mantle — imagem que serviu de referência direta para a confecção de seu icônico card de beisebol da Topps de 1952 —, foi comercializada por impressionantes US$ 3 milhões (aproximadamente R$ 16,5 milhões) em uma venda privada conduzida pela casa de leilões Hunt Auctions. O comprador da relíquia foi o colecionador Ron Firman, natural de Rye, Nova York.

A transação estabeleceu um novo patamar para o setor ao mais do que dobrar o recorde anterior para o segmento de fotografias esportivas autografadas ou certificadas. A marca anterior pertencia a uma imagem assinada por "Shoeless" Joe Jackson, que havia sido comercializada por US$ 1,47 milhão (R$ 7,56 milhões) em 2021 em uma parceria entre a Christie’s e a própria Hunt Auctions. A foto de Mantle recebeu a cobiçada certificação "PSA Type I", classificada por especialistas como uma primeira geração impressa diretamente do negativo original no período de até dois anos após o registro.

A história por trás da imagem e o peso cultural de Mantle

De acordo com os registros históricos levantados pela casa de leilões, o retrato de Mickey Mantle foi capturado no dia 5 de março de 1951, na cidade de Phoenix. Na época, a imagem foi distribuída regionalmente pelo International News Service para uso em um boletim de notícias local, sem imaginar o impacto global que a fotografia viria a causar décadas mais tarde no universo da cultura pop e do colecionismo.

Henry Yee, autenticador de fotografias da PSA, destacou que a alta valorização reflete a escassez extrema de materiais de primeira geração no mercado atual. Peças desse calibre raramente chegam a leilões públicos, sendo negociadas diretamente em transações privadas. O recorde anterior para uma foto esportiva sem autógrafo também estava ligado a Mantle, especificamente a imagem utilizada em seu card de rookie da Bowman em 1951, vendida por US$ 843.750 (R$ 4,3 milhões) em 2024.

O presidente da Hunt Auctions, David Hunt, ressaltou o simbolismo da negociação para a história do esporte norte-americano. "O card Topps de Mickey Mantle de 1952 permanece até hoje como um dos itens mais reconhecíveis da cultura popular dos últimos 100 anos", declarou. O executivo pontuou que o preço recorde alcançado pela fotografia correspondente reforça o status elitista das peças associadas ao atleta, em um momento em que exemplares em excelente estado do próprio card original já alcançaram cifras multibilionárias no mercado de ativos alternativos, como a famosa venda de um exemplar SGC 9.5 por US$ 12,6 milhões (R$ 64,83 milhões).

O gigante mercado americano de trading cards

O mercado de trading cards nos Estados Unidos é o maior e mais institucionalizado do mundo, respondendo por quase 40% de todo o setor global. Impulsionado por um grande "boom" de popularidade recente que transformou o hobby em uma classe de ativos alternativos, o mercado americano está avaliado em cerca de US$ 6,2 bilhões (aproximadamente R$ 34,1 bilhões) em 2026, com projeções de ultrapassar os US$ 10 bilhões (cerca de R$ 55 bilhões) até 2033. Hoje, o setor funciona de forma muito semelhante ao mercado financeiro e é dividido em dois grandes pilares: Sports Cards (esportes) e TCGs (jogos de cartas colecionáveis como Pokémon e Magic).

Para fãs de esportes, os cartões colecionáveis movimentam centenas de milhões de dólares através da revolução dos Sports Cards. As tradicionais cartas de beisebol (MLB) e basquete (NBA) ainda dominam, mas coleções de Fórmula 1 (como a aclamada linha Topps Chrome F1) e futebol internacional cresceram exponencialmente. Atualmente, o mercado está passando por uma reestruturação agressiva comandada por uma única empresa: a Fanatics. A gigante de artigos esportivos sacudiu a indústria recentemente ao adquirir os direitos exclusivos de produção de cartas das principais ligas americanas, desbancando a tradicional italiana Panini, além de comprar a Topps e lançar o Fanatics Collect, um ecossistema próprio que atua como casa de leilão e cofre para investidores.

O que diferencia o mercado dos EUA do resto do mundo é a infraestrutura de avaliação e autenticação, onde a condição física de uma carta dita o seu valor financeiro. Órgãos independentes conhecidos como agências de "grading", a exemplo de PSA (Professional Sports Authenticator), Beckett (BGS) e CGC, funcionam como as grandes autoridades do mercado, cobrando para examinar cartas sob lentes de aumento em busca de falhas de impressão, desgaste nas bordas ou centralização ruim. As cartas recebem uma nota de 1 a 10 e são seladas em cápsulas de acrílico invioláveis (slabs), fazendo com que uma carta novata (Rookie Card) avaliada como "PSA 10" (perfeita) valha dezenas ou centenas de vezes mais do que a mesma carta fora da cápsula.

A alta profissionalização do setor gerou verdadeiros "home brokers" de cartas, com ferramentas de análise de dados como o Market Movers rastreando o histórico de vendas em tempo real para gerar gráficos de alta e baixa de atletas específicos e guiar investidores. Paralelamente, o segmento de TCGs (jogos de cartas colecionáveis), liderado por Pokémon, Magic: The Gathering e Yu-Gi-Oh!, responde por uma fatia imensa da receita focada em jogadores casuais e colecionadores hardcore, onde a maior parte das vendas vem da compra de booster packs (pacotes surpresa) impulsionada pela caça constante a cartas raras e de edição limitada.

Por fim, as tendências de consumo se modernizaram drasticamente através de inovações como os "Box Breaks" ao vivo, onde plataformas de streaming como Whatnot ou Twitch permitem que compradores adquiram apenas os direitos sobre um time ou jogador específico enquanto o vendedor abre a caixa ao vivo na internet. Além disso, os mercados secundários modernos integraram cofres digitais onde o colecionador compra a carta física, mas a deixa guardada em um galpão climatizado da empresa, negociando-a no futuro com apenas um clique, enquanto o tradicional eBay continua sendo o maior motor global de revenda física.

Por que essa fotografia de Mickey Mantle é tão valiosa?

Trata-se da imagem original de 1951 que serviu de modelo para a criação do icônico card Topps de 1952, considerado um dos itens mais importantes da história do colecionismo esportivo.

Qual foi o valor da transação privada?

A fotografia foi vendida por um recorde de US$ 3 milhões (cerca de R$ 16,5 milhões), com intermediação da Hunt Auctions.

O que define uma foto classificada como "PSA Type I"?

É uma fotografia de primeira geração, revelada diretamente a partir do negativo original dentro de um período aproximado de dois anos após o registro da imagem.

Quem adquiriu a rara fotografia?

O comprador foi o colecionador de memorabilia esportiva Ron Firman, nativo de Rye, Nova York.

Quanto vale o card físico associado a essa imagem?

O recorde público conhecido para uma unidade do card Topps de 1952 de Mantle é de US$ 12,6 milhões, alcançado em 2022.