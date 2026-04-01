AtlasIntel: no 1º turno, Ciro tem 46,2% e Elmano, 42,6%

A disputa pelo governo do Ceará em 2026 se consolida como um embate direto entre Ciro Gomes (PSDB) e Elmano de Freitas (PT), com vantagem numérica para o ex-ministro.

No principal cenário de primeiro turno, Ciro aparece com 46,2% das intenções de voto, enquanto Elmano registra 42,6%. Os dois estão tecnicamente empatados.

Na sequência, o senador Eduardo Girão (Novo) soma 5,3%, enquanto Jarir Pereira (PSOL) registra 1%. Votos brancos e nulos chegam a 4,2%.

Cenário de segundo turno

Nos cenários de segundo turno, Ciro Gomes mantém vantagem e venceria tanto Elmano quanto Camilo Santana nas projeções testadas.

Contra o atual governador, o placar seria de 50,1% a 42,9%. Já em um confronto com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o ex-ministro aparece com 48,4%, ante 45,2%.

Quando o nome de Ciro sai do cenário, a base governista preserva competitividade. Elmano venceria Capitão Wagner por 47,9% a 42,6% e abriria vantagem mais ampla contra Roberto Cláudio, com 51,1% a 35,2%. Os dados indicam que a força do PT no estado permanece relevante, embora condicionada à ausência do principal adversário.

Rejeição a bolsonaristas e avaliação do governo

O levantamento também evidencia resistência a nomes ligados ao bolsonarismo no estado. O ex-presidente Jair Bolsonaro lidera a rejeição, com 60,4% dos entrevistados afirmando que não votariam nele. Em seguida aparecem Flávio Bolsonaro (57,7%), André Fernandes (43,7%) e Alcides Fernandes (41,7%).

A avaliação do governo Elmano reflete um cenário de divisão: 48% aprovam e 48% desaprovam a gestão. Quando questionados sobre a qualidade do governo, 39% classificam como ótimo ou bom, enquanto 45% avaliam como ruim ou péssimo.

No plano federal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresenta desempenho mais favorável no estado: 56% de avaliação positiva, contra 38% de rejeição.

Recortes demográficos mostram bases eleitorais distintas

A segmentação dos dados indica perfis eleitorais bem definidos. Ciro Gomes concentra apoio entre os mais jovens, com 78,1% das intenções de voto na faixa de 16 a 24 anos, e lidera entre evangélicos, com 72,1%. O desempenho sugere forte penetração em grupos historicamente disputados.

Por outro lado, Elmano de Freitas encontra sustentação entre eleitores mais velhos, com 66,8% na faixa de 60 a 100 anos. Entre católicos, o governador lidera com 54,4%, consolidando uma base mais tradicional.

A pesquisa foi realizada pela AtlasIntel, com 1.205 entrevistas entre os dias 25 e 30 de março, por meio de recrutamento digital aleatório, Atlas RDR, metodologia proprietária da empresa. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Focus Poder e registrado no TSE sob o protocolo CE-08876/2026.