Gladson Camelí (PP) e Marcio Bittar (PL) lideram a corrida pelas duas vagas ao Senado do Acre, segundo a nova pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 21.

Camelí registra 24% das intenções de voto, seguido por Bittar, com 21%. Os dois estão tecnicamente empatados na liderança.

Entre os demais nomes no quadro de votos consolidados, Eduardo Velloso (SD) pontua 6% e Petecão (PSD) anota 5%. Professor Inácio Moreira (Psol) registra 4% e Dr. Junior Feitosa (DC) marca 1%. Votos nulos e em branco somam 4%, enquanto eleitores indecisos representam 5%.

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Camelí lidera primeiro voto

O eleitorado acreano terá duas opções de escolha para a Casa Alta. Na intenção de primeiro voto, Camelí desponta com 34%, consolidando vantagem sobre Jorge Viana (PT), que marca 20%. Marcio Bittar aparece na sequência com 17%, seguido por Mara Rocha (Republicanos), com 13%.

Já na segunda escolha do eleitor, o cenário beneficia o candidato do PL. Bittar alcança 25% no segundo voto, superando Mara Rocha, que atinge 17%, e Gladson Camelí, com 15%. Jorge Viana é a opção de 11% nesta simulação específica.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 16 e 19 de setembro de 2026, por meio de entrevistas quantitativas estruturadas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo AC-01699/2026.