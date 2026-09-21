Médicos sem tempo para redes sociais ganham um "segundo cérebro" de inteligência artificial

Em entrevista à EXAME, os sócios Rafael Freitas e Lucas Vieira explicam que a Feed Medic, plataforma de inteligência artificial para criar conteúdo médico, surgiu de um problema comum: médicos precisam de presença digital, mas têm pouco tempo e temem perder credibilidade científica.

Freitas é economista, empreendedor e executivo de produto e inovação. Fundador da Numenu, startup que passou por um processo de exit, construiu a carreira em empresas como Usiminas, Cogna e Pearson e foi vice-presidente de Produto e Growth do Grupo Ana Couto, onde atuou com tecnologia, inteligência artificial e criação de novos negócios.

Vieira é designer de produto e empreendedor, com mais de 15 anos de experiência em produtos e estratégias de crescimento. Ao longo da carreira, liderou iniciativas no setor educacional e projetos para marcas como BlackBerry, Mantecorp e Samsung.

Lucas Vieira e Rafael Freitas, fundadores da FeedMedic

Com pouco mais de um mês de operação, a empresa já reúne quase 300 médicos, a maioria mulheres, com foco inicial em dermatologia, segundo os fundadores.

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Como surgiu a Feed Medic

A experiência de Rafael Freitas com tecnologia, produto e inovação ajudou a aproximá-lo do avanço da inteligência artificial e de seus impactos no comportamento dos clientes. Depois de estudar o tema, o executivo fez um curso focado em IA na UCLA, nos Estados Unidos.

Lucas Vieira, que também construiu parte da carreira em agências e no desenvolvimento de produtos, passou a discutir com Rafael como a tecnologia poderia ser aplicada a problemas específicos de diferentes profissionais.

As conversas com médicos, entre eles a esposa de Rafael, anestesiologista, mostraram outro lado do problema. Segundo o sócio, muitos profissionais ficam num "limbo": sem tempo para postar e com receio de ter sua imagem, enquanto médicos, descredibilizada.

Desde março de 2024, a Resolução CFM nº 2.336/2023 permite que médicos divulguem o trabalho em redes sociais, com limites como evitar sensacionalismo e promessa de resultado.

Como a plataforma funciona

A ferramenta atua como um "segundo cérebro" do médico. Ela aprende tom de voz, estilo e temas do profissional e gera posts, legendas, stories e reels para o Instagram, seguindo as normas do CFM, segundo os sócios.

Cadastro e personalização

No início, o médico conecta o Instagram, e a plataforma analisa publicações, cores e tipografia anteriores. Depois, ele define:

Tom de voz;

Relação com o público;

Nível de linguagem;

Vetos.

Região e faixa etária do público também orientam o texto.

FeedMedic/Reprodução

De onde vêm as informações

O conteúdo usa bases públicas, como o PubMed, da Biblioteca Nacional de Medicina dos EUA, que tem mais de 40 milhões de citações de literatura biomédica, segundo o site oficial. Também entram a Biblioteca Virtual em Saúde e o Datasus, com dados regionais.

O profissional pode incluir também links próprios. Rafael chama a combinação de tripé: dados públicos, personalidade do médico e o que ele já costuma publicar.

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Supervisão e limites da automação

A plataforma entrega um rascunho, e o médico pode alterar texto, foto e cor. "O médico tem 100% de supervisão", diz Rafael.

Quem não quer automatizar pode manter o Instagram desconectado, baixar as artes e publicar por conta própria.

Custo, tempo e modelo de negócio

A cobrança é mensal, em três planos (básico, intermediário e pró), com cancelamento a qualquer momento e com primeiros posts gratuitos. Rafael e Lucas definem o modelo como "service as a software": em vez de vender um programa, entrega-se um serviço por meio da plataforma.

Alcance e próximos passos

Hoje a plataforma atende somente o Instagram. Os médicos dermatologistas são a base, mas há também cirurgiões, ortopedistas, anestesistas, psiquiatras e clínicos gerais.

Os sócios citam engajamento acima da média anterior dos médicos em levantamento interno. Relatórios da plataforma mostram curtidas, comentários e visualizações, e a empresa planeja incluir futuramente novas funcionalidades à ferramenta.

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