Treze estados — ou 97 milhões de eleitores — podem definir governador já no primeiro turno

As eleições para governador de 13 estados tendem a ser decididas já no primeiro turno, segundo uma análise do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) que considerou as últimas pesquisas eleitorais disponíveis de cada unidade federativa. Segundo o levantamento, o cenário inclui São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Ceará, Pará, Santa Catarina, Maranhão, Piauí, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Amapá e Roraima — em um total de 97,8 milhões de eleitores.

A avaliação aponta que, nesses estados, os candidatos que aparecem na liderança têm condições de alcançar mais de 50% dos votos válidos em 4 de outubro. A regra eleitoral prevê segundo turno para governador quando nenhum candidato obtém maioria absoluta dos votos válidos no primeiro turno.

Isso não significa que essas disputas estejam definidas. Em estados nos quais a distância entre os primeiros colocados é menor, a última semana de campanha pode ser decisiva na migração de votos para os candidatos mais competitivos. É o chamado voto útil, que pode alterar a fotografia mostrada pelas pesquisas e concentrar a disputa em torno dos nomes com maior potencial de vencer no primeiro turno.

A proximidade entre os líderes em estados como Bahia e Pernambuco, por exemplo, aponta para maior incerteza do que em cenários nos quais um candidato aparece mais distante dos adversários.

No agregador de pesquisas da Exame, ACM Neto e Jerônimo Rodrigues aparecem com 46,3% e 40,7%, respectivamente, na Bahia.

Em Pernambuco, Raquel Lyra registra 45%, ante 40,9% de João Campos.

A seguir, veja como está o cenário em cada um dos 13 estados apontados na análise do BTG Pactual e quais candidatos aparecem na frente nas pesquisas mais recentes:

São Paulo

A última pesquisa de intenção de voto para o governo do estado de São Paulo foi divulgada pelo instituto Real Time Big Data nesta segunda-feira, 21. No cenário de primeiro turno, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera com 53% das intenções de voto.

Na segunda colocação e polarizando a disputa, diante de outros candidatos sem muito alcance, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) aparece marcando 38%.

Considerando apenas os votos válidos, métrica utilizada pelo TSE que exclui brancos e nulos, Tarcísio alcança 58%, contra 41% de Haddad e 1% para o grupo dos demais candidatos.

Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) (Renato Pizzutto/Band/Divulgação)

Rio de Janeiro

No Rio de Janeiro, o último levantamento também foi publicado pelo instituto Real Time Big Data, no dia 14 de setembro. A corrida pelo Executivo é liderada por Eduardo Paes (PSD), com 10 pontos de vantagem sobre o adversário mais próximo.

O líder registra 35% das intenções de voto no primeiro turno, seguido por Douglas Ruas (PL), com 25%.

O que impede Paes de avançar sobre os 50% necessários é a fragmentação de possíveis votos em candidatos de menor alcance e maior rejeição, como Anthony Garotinho (Republicanos), William Siri (PSol), Coronel Busnello (Missão) e André Marinho (Novo).

Bahia

No dia 9 de setembro foi a vez da pesquisa Real Time Big Data para a disputa na Bahia. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) e o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União) apareceram tecnicamente empatados no primeiro turno, com 45% para o petista e 44% para Neto.

Os outros cinco candidatos na disputa mal somam 1% neste levantamento, indicando uma possibilidade de migração de votos tanto desses nomes quanto nulos e brancos (5%) e indecisos (3%).

Pernambuco

A última pesquisa para o Pernambuco também foi Real Time Big Data, divulgada no último dia 15. O ex-prefeito de Recife, João Campos (PSB), e a governadora Raquel Lyra (PSD) estão tecnicamente empatados no primeiro turno, o candidato com 44% e a mandatária com 43% das intenções de voto.

O cenário assemelha-se com a Bahia, com outros candidatos de menor expressão desviando um possível desempate imediato, mas sem força para necessariamente levar Campos e Lyra ao confronto direto.

Ceará

No caso do Ceará, a última pesquisa de intenção de voto foi do instituto Paraná Pesquisas, publicada na última sexta-feira, 18. No cenário de primeiro turno, Ciro Gomes (PSDB) marca 47,4% das intenções de voto, contra 39,9% de Elmano de Freitas (PT).

A distância entre os dois principais competidores reflete um forte cenário de polarização no estado. Entre os demais nomes testados na pesquisa estimulada, Delegado Huggo (Missão) pontua com 1,3%, seguido de cinco candidatos com, cada um, no máximo 0,5%.

Ciro Gomes (PSDB) e Elmano Freitas (PT), candidatos ao governo do Ceará (Facebook Ciro Gomes/Ricardo Stuckert/Montagem Exame/Reprodução)

Pará

No dia 15 de setembro, a pesquisa Real Time Big Data para o Pará demonstrou uma vantagem para Hana Ghassan (MDB), que aparece com 40% das intenções de voto no cenário de primeiro turno. Na segunda colocação aparece o Dr. Daniel (Podemos), que pontua 35%.

Além dos demais candidatos, que pontuaram abaixo de 3%, os eleitores que declaram voto nulo ou em branco representam 8% da amostra, e 13% afirmam não saber, indicando alto potencial de migração de votos para Ghassan e Daniel.

Santa Catarina

No último dia 17, a pesquisa Real Time Big Data para Santa Catarina indicou um cenário favorável à reeleição do governador Jorginho Mello (PL). O mandatário soma 49% das intenções de voto no primeiro turno estimulado.

Seu principal adversário, João Rodrigues (PSD), aparece mais de 30 pontos abaixo, com 15%. Os outros 6 candidatos ficam abaixo de 8%.

Maranhão

O último levantamento com o primeiro turno da disputa pelo Executivo do Maranhão também é do instituto Real Time Big Data, publicado no dia 10. Nele, Eduardo Braide (PSD) registra 45% das intenções de voto, seguido por Orleans Brandão (MDB), com 32%.

Na sequência, Felipe Camarão (PT) pontua com 11%, seguido por Roberto Rocha (PRTB), com 5%. Os outros quatro candidatos somam 1% ou menos cada um.

Piauí

A pesquisa Datafolha divulgada no dia 17 para o Piauí foi a última no estado. No primeiro turno, Rafael Fonteles (PT) aparece com 55% das intenções de voto, enquanto Joel Rodrigues (PP) aparece com 25%.

A pesquisa considerou dez candidatos, mas apenas Fonteles e Rodrigues ficaram acima de 1%.

Mato Grosso do Sul

No Mato Grosso do Sul, o último levantamento foi do instituto Ranking, divulgado no sábado, 19. No primeiro turno estimulado, Eduardo Riedel (PP) lidera com 49% das intenções de votos, seguido por Fábio Trad (PT), com 19,5%, e Delcídio do Amaral (PRD), com 11%.

Menos do que converter votos de adversários com menor alcance, se Riedel conquistar parte dos 7,2% que estão indecisos, segundo esta pesquisa, ele pode ser eleito logo no primeiro turno.

Alagoas

No caso de Alagoas, o levantamento Paraná Pesquisas desta segunda-feira, 21, mostra o ex-prefeito de Maceió JHC (PSDB) na liderança do primeiro turno com 7 pontos de vantagem.

O tucano registra 48,6% das intenções de voto, enquanto o ex-governador e ex-ministro Renan Filho (MDB) pontua com 41,6%.

Entre os demais nomes testados no levantamento para o Palácio dos Palmares, Lenilda Luna e Márcio Jambo marcam 0,6% cada. Votos em branco, nulos ou nenhum somam 4,8%, enquanto os indecisos são 3,6%, dando margem tanto para JHC quanto para Renan Filho vencerem no primeiro turno.

JHC e Renan Filho, candidatos que lideram disputa ao governo em Alagoas (Facebook/Montagem Exame/Reprodução)

Amapá

A pesquisa Real Time Big Data para o Amapá, divulgada no dia 8 de setembro, aponta que Dr. Furlan (PSD) lidera com 62% das intenções de voto na disputa do primeiro turno. Na sequência, o governador Clécio Luís (União) aparece com 31%.

Se o cenário permanecer assim, Dr. Furlan pode vencer no primeiro turno, diante de outros quatro candidatos.

Roraima

No levantamento Real Time Big Data para o governo de Roraima, publicado no último dia 10, o candidato Arthur Henrique (PL) tem 62% das intenções de voto no cenário estimulado de primeiro turno. Em segundo lugar está Soldado Sampaio (Republicanos), com 28%.

A situação é semelhante à observada no Amapá e no Piauí, com um líder isolado pontuando acima dos 50%.