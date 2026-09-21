Fundo Vale usa R$ 1 como isca e mobiliza R$ 5,9 para a floresta

Belterra Agroflorestas: com apoio do Fundo Vale tansforma terras degradadas ou improdutivas em florestas produtivas por meio de Sistemas Agroflorestais (SAFs) em larga escala (Divulgação)
Editora ESG
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 13h45.
Última atualização em 21 de setembro de 2026 às 13h47.
Nova York - Para cada R$ 1 que aportou, o Fundo Vale diz ter mobilizado outros R$ 5,9 de bancos, fundos, organismos internacionais e investidores públicos.
Este é o dado central do Relatório de Impacto da Vale ao qual a EXAME teve acesso em primeira mão, a ser divulgado nas próximas semanas, e parece traduzir uma aposta: usar o capital do fundo não como financiamento permanente, mas como capital catalítico, capaz de atrair capital de terceiros.
Criado em 2009, o Fundo Vale é o braço de fomento da mineradora para as agendas de natureza e clima. E o novo balanço registra uma mudança em sua função.
Nos 16 anos cobertos pelo reporte, o fundo aportou R$ 576 milhões em 169 projetos e 887 negócios. O que o documento sugere é que o valor desse braço deixa de estar no tamanho do cheque e passa a estar na engenharia financeira em torno dele.
O mecanismo por trás do multiplicador é familiar a quem trabalha com blended finance. Ao assumir as primeiras perdas de uma operação, dar garantias ou aceitar receber por último, o Fundo tira parte do risco da mesa e melhora a relação entre risco e retorno para os investidores que vêm depois.
É o tipo de reforço que soluções baseadas na natureza costumam não conseguir sozinhas, por operarem em cadeias pouco estruturadas, com ciclos longos e sem garantias ou histórico financeiro que um banco reconheça.
O próprio relatório, porém, evita tratar o 5,9 como regra. “A alavancagem não é automática. Ela varia conforme o mecanismo financeiro, a maturidade do negócio, os parceiros, o ambiente regulatório e o cenário macroeconômico”, pondera Grazielle Parenti, VP de Sustentabilidade da Vale.
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Pesa também o apoio não financeiro, de pesquisa a governança e mensuração.
O indicador mede a proporção entre o aporte do Fundo e os recursos que outros atores colocaram na mesma iniciativa, contabilizados só depois de validada a contribuição da organização para a entrada desse capital.
A tese que sustenta a virada é simples: a escala que as agendas de clima e natureza exigem não cabe no orçamento de nenhum financiador isolado, e só aparece quando recursos públicos, filantrópicos e privados se combinam. Daí a decisão de qualificar o capital filantrópico para induzir o mercado, em vez de bancar sozinho.
Na maior parte dos arranjos, o Fundo entra com recursos não reembolsáveis, via doações, apoio a estruturadores e desenho de teses de impacto. Em estruturas mais avançadas, como as ligadas à sua Meta Florestal 2030, a Vale também assume a posição de investidora.
Segundo a companhia, em cinco anos, foram mais de dez mecanismos estruturados ou apoiados, entre eles o Fundo VC Floresta e Clima, o Mecanismo Amazônia Viva, que opera o CRA Verde, e a frente de investimento da AMAZ.
O caso mais destacado é o da Belterra Agroflorestas, acompanhada pelo Fundo desde 2020 na estruturação financeira e na governança.
O trabalho de redução de risco ajudou a viabilizar o financiamento de sistemas agroflorestais e desembocou em uma rodada de equity de até R$ 75 milhões, em maio deste ano, o tipo de resultado usado para demonstrar que o modelo é bem sucedido.
“Além de aportar recursos, passamos a estruturar mecanismos financeiros inovadores, compartilhar riscos e atrair novos financiadores para agendas que ainda enfrentam barreiras de acesso a capital”, afirma Grazielle Parenti, VP de Sustentabilidade da Vale.
Por que uma mineradora constrói competência em finanças florestais? A resposta está na geografia do negócio: a principal operação da Vale fica na Amazônia, de onde sai cerca de 60% de sua produção, a mesma região onde a floresta em pé virou ativo estratégico.
Para uma companhia que carrega o passivo reputacional dos rompimentos de barragens em Mariana, em 2015, e Brumadinho, em 2019, a agenda de floresta e bioeconomia soma-se aos compromissos socioambientais e ao esforço de diversificar a economia dos territórios em que atua.
É nesse ponto que a agenda ambiental se aproxima de vez da financeira. O Fundo conduz a frente de recuperação de áreas da Meta Florestal 2030, compromisso voluntário de proteger e recuperar 500 mil hectares até o fim da década, além das obrigações legais.
Conforme o relatório, cerca de 45% já foi alcançado, aproximadamente 225 mil hectares. Nessa frente, foram R$ 292 milhões aportados diretamente nos negócios e outros R$ 38 milhões em suporte não financeiro, para mais de 25 mil hectares em modelos como regeneração natural assistida, sistemas agroflorestais e Integração Lavoura-Pecuária-Floresta.
A meta se encaixa ainda na estratégia climática global da companhia, que promete emissões líquidas zero nos Escopos 1 e 2 até 2050 e corte de 15% no Escopo 3 até 2035. Desde 2020, a Vale afirma ter destinado cerca de US$ 1,7 bilhão a mitigação e adaptação.
Recursos públicos e concessionais seguem indispensáveis nos estágios iniciais, justamente para reduzir risco e abrir caminho ao investidor privado que, sozinho, não entraria.
Ainda assim, há sinais de que essa dependência começa a diminuir. Parceiros corporativos, investidores de impacto e compradores de atributos ambientais já aparecem nas estruturas. E fundos especializados crescem, caso do Pátria Reforest Fund, que mira R$ 2 bilhões para restaurar áreas na Mata Atlântica.
Mas na bioeconomia amazônica os gargalos são também estruturais: risco alto, negócios pouco maduros, escala e governança frágeis, poucas garantias e ausência de infraestrutura, de laboratórios a plantas-piloto.
O Fundo então se coloca como uma espécie de infraestrutura financeira e institucional desse ecossistema, presente em iniciativas como o Mecanismo Financeiro Amazônia Viva, o Fundo Socioambiental Conexsus e o Sustenta.Bio, que cobre 15 áreas protegidas e 10 milhões de hectares na Amazônia.
Mas a escala da necessidade expõe o limite da filantropia: um estudo da International Chamber of Commerce estima que a bioeconomia do conhecimento movimenta US$ 2 bilhões por ano, pode chegar a US$ 140 bilhões até 2032 e exigirá US$ 15,7 bilhões em investimento na próxima década.
“Uma lacuna de US$ 15,7 bilhões não será superada apenas com doações. Será necessária a articulação entre capital público, filantrópico e privado, acompanhada de políticas públicas e do fortalecimento de todo o ecossistema”, afirma Parenti.
O primeiro ciclo da Teoria da Mudança 2020–2030 — o plano estratégico que o Fundo adotou para orientar e medir sua atuação na década — mostrou que a transformação nas agendas de floresta e clima não segue a lógica linear de metas com que costuma ser vendida.
Houve avanço na estruturação de negócios, na mobilização de capital e na articulação do setor. O crescimento e a autonomia financeira dos negócios apoiados, porém, vieram mais devagar do que o esperado, o que forçou o Fundo a buscar novas fontes de receita para sustentá-los, como os créditos de carbono.
“Aprendemos que os ciclos dos negócios socioambientais podem levar de cinco a dez anos para gerar retornos consistentes. Isso exige capital paciente, recursos flexíveis e soluções adaptadas às características de cada território”, diz Patricia Daros, Diretora de Natureza da Vale.
"Nossa atuação envolveu testar soluções, estruturar arranjos institucionais e financeiros ainda incipientes e fortalecer negócios e ecossistemas”, afirma a executiva.
Até 2030, segundo a organização, o sucesso deixará de ser medido só por hectares recuperados ou recursos mobilizados e passará a incluir resultados ambientais, econômicos e sistêmicos.
Ou seja, o teste real não será o tamanho do cheque que o Fundo assinou, e sim quantos dos negócios que ele destravou seguem captando quando o capital catalítico sai de cena.