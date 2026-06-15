AtlasIntel: Ciro tem 45,8% e Elmano, 44,8%, no 1º turno no Ceará

A disputa pelo governo do Ceará em 2026 é marcada pelo embate direto entre Ciro Gomes (PSDB) e Elmano de Freitas (PT).

Segundo a pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta segunda-feira, 15, Ciro tem 45,8% das intenções de voto, enquanto Elmano registra 44,8%. Os dois candidatos estão tecnicamente empatados pela margem de erro.

Em seguida, aparecem o senador Eduardo Girão (Novo), com 4,8% das intenções de voto, e o Delegado Huggo Leonardo (Missão), que registra 2,7%. Votos brancos ou nulos somam 0,4%, e 0,2% dos entrevistados da pesquisa responderam que não sabem em que votar.

Cenário de segundo turno

No cenário do 2º turno para as eleições no Ceará, a AtlasIntel mostra que Ciro Gomes mantém a vantagem, com 53,2% das intenções de votos, enquanto Elmano de Freitas tem 44,9%. Na pesquisa, votos brancos ou nulos registram 1,8% das intenções e 0,1% dos entrevistados responderam que não sabem em que votar.

Veja as intenções de voto em um eventual segundo turno:

Ciro Gomes (PSDB): 53,2%

Elmano de Freitas (PT): 44,9%

Voto em branco/nulo: 1,8%

Não sei: 0,1%

A Atlas/Intel ouviu 1.223 eleitores do Ceará entre os dias 9 e 14 de junho, através recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números CE-03465/2026 e BR-01326/2026.