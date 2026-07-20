Paraná Pesquisas: Celina Leão tem 34,6% e Arruda, 28,1%, no 1º turno no DF

A governadora Celina Leão (PP) é a favorita na disputa pelo governo do Distrito Federal nas eleições de 2026, segundo levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta segunda-feira, 20.

Em um cenário de primeiro turno testado pela pesquisa, Leão tem 34,6% das intenções de voto. Em segundo lugar, neste cenário, está o ex-deputado federal Arruda (PSD), com 28,1%.

O ex-deputado distrital Leandro Grass (PT) aparece com 11,9% das intenções de voto, seguido por Ricardo Cappelli (PSB), com 4,5%, Paula Belmonte (PSD), com 3,6%, e Kiko Caputo (Novo), com 1,3%.

Votos brancos e nulos somam 9,1%, e 6,8% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar.

Em um segundo cenário testado, sem Arruda, Celina Leão aumenta seu percentual de votos, com 45,9%. Grass aparece na sequência, com 16,3%. Belmonte tem 7,2%, Cappelli, 5,7%. Caputo fecha a lista com 2,6%.

Neste cenário, votos brancos e nulos somam 13,7%, e 8,6% não responderam.

Rejeição e avaliação de governo

No índice de rejeição, medido pelos eleitores que conhecem os candidatos e não votariam neles, quem lidera é Arruda, com 27,9%. Celina Leão tem 26,3% de rejeição. Leandro Grass tem 16,2%.

Kiko Caputo aparece com 13,7%, Paula Belmonte com 13,5% e Ricardo Cappelli, com 13,4% de rejeição. Ao todo, 6,9% dos entrevistados afirmam que votariam em todos, e 15,3% não opinaram.

O levantamento também mediu o nível de satisfação do eleitorado brasiliense com a gestão de Celina Leão. Ao todo, 58,3% dos eleitores aprovam seu governo, e outros 37,6% desaprovam.

Na questão qualitativa, 37,1% avaliam a administração distrital como ótima ou boa, 31% julgam regular, e 29,2% como ruim ou péssima.

O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.500 eleitores entre os dias 17 e 19 de julho. A margem de erro do levantamento é de 2,6 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código DF-01326/2026.