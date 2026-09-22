Paraná Pesquisas: Tebet, Derrite, Marina e Do Prado lideram corrida ao Senado em SP

A corrida pelas duas vagas de São Paulo no Senado tem um empate entre quatro candidatos, segundo o levantamento Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 22.

No cenário consolidado, que considera as duas escolhas dos eleitores, a ex-ministra do Planejamento Simone Tebet (PSB) registra 29,6% das intenções de voto, em empate técnico com o ex-secretário da Segurança de SP Guilherme Derrite (PP), com 29,3%.

Considerando a margem de erro de 2,5 pontos percentuais da pesquisa, ambos dividem a liderança com a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede), que registra 28,3%, e com o deputado estadual André do Prado (PL), com 25%.

Entre os demais candidatos, Ricardo Salles (Novo) atinge 10,6% e Geraldo Rufino (Podemos) pontua com 5,4%. Soninha Francine (Cidadania) registra 3,5% e Dra. Eliana Ferreira (PSTU), 2%.

Maíra de Souza (UP) aparece com 1,8%, Guto Schiavetto (Missão) com 1,2% e Marcio Alves (UP), com 1,1%. William Teixeira (Agir), Ednelson Cesaretti (PCO), Weller Gonçalves (PSTU) e Petter Maahs (PCB) pontuaram abaixo de 1%. Votos brancos ou nulos representam 10,4%, enquanto 6,6% não souberam responder.

Oscilações e divisão de votos

Segundo a série histórica, desde a pesquisa anterior divulgada na primeira quinzena de setembro, dentre os candidatos que dividem a liderança, Tebet oscilou positivamente 0,1 ponto e Derrite, 0,4. Marina perdeu 2,1 pontos. André do Prado foi o que mais cresceu, com 5,7 pontos a mais.

Como a eleição de 2026 irá renovar dois terços do Senado, o levantamento mediu a preferência do eleitorado em ambas as vagas. Quando questionados sobre a primeira opção de voto, Derrite lidera isoladamente com 22,3%, seguido por Tebet (17,7%) e Marina (17,6%).

Já na segunda opção de voto, André do Prado salta para 12,4%, indicando ser o nome mais considerado como voto complementar. Ele é seguido por Tebet, com 11,9%, e por Marina, com 10,8%.

Rejeição aos candidatos

O relatório estatístico também mapeou o nível de resistência aos candidatos na disputa ao Legislativo Federal. A ministra Marina Silva lidera a rejeição com 20,4%, seguida de perto por Simone Tebet, que registra 16,6%.

Nomes ligados à direita apresentam menor resistência declarada no estado. Derrite é rejeitado por 11,6% do eleitorado, enquanto André do Prado não receberia o voto de 9,4% dos entrevistados, taxa numericamente empatada com o ex-ministro Salles (9,3%).

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.600 eleitores entre 19 e 21 de setembro, por meio de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95,0%. O levantamento foi contratado pelo Instituto Paraná Pesquisas e está registrado no TSE sob o protocolo SP-03057/2026.