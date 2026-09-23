Como os medidores inteligentes estão transformando a forma de acompanhar o consumo de energia

Entender como a energia é consumida nem sempre é uma tarefa simples. Muitas vezes, a conta chega antes que o cliente consiga perceber como pequenas mudanças na rotina influenciaram o consumo ao longo do mês.

Para trazer mais facilidade, a CPFL Energia expande seu projeto de medidores inteligentes, que moderniza a forma de medir o consumo e permite uma experiência mais digital para os consumidores.

Com investimento de R$ 1,1 bilhão, a iniciativa faz parte do plano de modernização da companhia, que prevê a instalação de 2,9 milhões de medidores inteligentes até 2030, preparando a rede elétrica para acompanhar a evolução do setor e oferecer novos serviços aos consumidores.

“Estamos trabalhando para preparar hoje o sistema elétrico que permitirá, no futuro, oferecer serviços mais eficientes, digitais e adaptados às necessidades dos nossos clientes”, afirma Evaldo Baldin, diretor de Engenharia do Grupo CPFL Energia.

Como funcionam os medidores inteligentes?

Diferente dos medidores convencionais, que exigem a leitura presencial para registrar o consumo, os medidores inteligentes enviam as informações automaticamente para a distribuidora.

A tecnologia também permite identificar ocorrências na rede de forma remota e muito mais rápida. Em alguns casos, a distribuidora consegue detectar uma interrupção antes mesmo que os clientes percebam o problema ou acionem a central de atendimento.

O resultado, segundo a companhia, é uma resposta mais rápida, menor impacto para consumidores e empresas e uma rede mais preparada para antecipar e resolver ocorrências.

O que muda para quem recebe o novo medidor?

Embora essa transformação ocorra nos bastidores, seus benefícios aparecem diretamente na experiência do consumidor.

A principal mudança, diz a empresa, é ter uma visão mais clara de como a energia é utilizada ao longo do mês. Com os medidores inteligentes, o consumo deixa de ser apenas um valor apresentado na fatura e passa a ser uma informação que ajuda o cliente a compreender melhor seus hábitos e tomar decisões mais conscientes sobre o uso da energia. No futuro, o consumo diário de energia poderá ser acompanhado por um aplicativo.

A substituição do equipamento é gratuita e não altera tarifas, benefícios ou a forma de cobrança da energia elétrica. O novo medidor também não aumenta o consumo. A CPFL afirma que o valor da conta continua sendo determinado pelos hábitos de consumo e pelos equipamentos utilizados no imóvel. Na primeira fatura após a substituição, o cálculo considera a leitura final do medidor antigo e a leitura inicial do novo equipamento, garantindo a continuidade da medição.

Além de oferecer mais transparência sobre o consumo, os medidores inteligentes ajudam a construir uma rede mais conectada, preparada para responder com mais agilidade às demandas dos consumidores e para receber novas soluções digitais nos próximos anos.