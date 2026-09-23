Pesquisa Quaest em Pernambuco: Raquel Lyra e João Campos estão tecnicamente empatados no 2º turno

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), aparece com 43% das intenções de voto em uma simulação de segundo turno contra João Campos (PSB), segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23. O prefeito do Recife tem 41%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

Em relação ao levantamento anterior, Raquel oscilou de 45% para 43%, enquanto Campos passou de 39% para 41%. Indecisos somam 10%, mesmo percentual da pesquisa anterior. Outros 6% afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos.

Raquel Lyra (PSD): 43% (eram 45% em setembro);

43% (eram 45% em setembro); João Campos (PSB): 41% (eram 39%);

41% (eram 39%); Indecisos: 10% (eram 10%);

10% (eram 10%); Em branco/nulo/nenhum: 6% (eram 6%). Primeiro turno No primeiro turno, Raquel Lyra aparece com 41% das intenções de voto, enquanto João Campos soma 39%. Raquel Lyra (PSD): 41% (eram 43% em setembro);

João Campos (PSB): 39% (eram 37%);

Ivan Moraes (PSOL): 1% (era 1)%;

Renan Hallais (Missão): 1% (era 1%);

Professora Camila (UP): 0% (era 0%);

Victor Assis (PCO): 0% (era 0%);

Guilherme Fonseca (PSTU): 0% (era 0%);

Indecisos: 12% (eram 12%);

Branco/nulo/não vai votar: 6% (eram 6%).

A Quaest ouviu 1.302 pessoas com 16 anos ou mais em Pernambuco, entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-05671/2026.