Pesquisa Quaest em Pernambuco: Raquel Lyra e João Campos estão tecnicamente empatados no 2º turno

(Facebook/Montagem Exame/Reprodução)
Repórter
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 17h24.
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), aparece com 43% das intenções de voto em uma simulação de segundo turno contra João Campos (PSB), segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23. O prefeito do Recife tem 41%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.
Em relação ao levantamento anterior, Raquel oscilou de 45% para 43%, enquanto Campos passou de 39% para 41%. Indecisos somam 10%, mesmo percentual da pesquisa anterior. Outros 6% afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos.
No primeiro turno, Raquel Lyra aparece com 41% das intenções de voto, enquanto João Campos soma 39%.
A Quaest ouviu 1.302 pessoas com 16 anos ou mais em Pernambuco, entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-05671/2026.