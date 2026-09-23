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Pesquisa Quaest em Pernambuco: Raquel Lyra e João Campos estão tecnicamente empatados no 2º turno

Em relação ao último levantamento, Raquel oscilou de 45% para 43%, enquanto Campos passou de 39% para 41%

(Facebook/Montagem Exame/Reprodução)

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Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 17h24.

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A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), aparece com 43% das intenções de voto em uma simulação de segundo turno contra João Campos (PSB), segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23. O prefeito do Recife tem 41%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

Em relação ao levantamento anterior, Raquel oscilou de 45% para 43%, enquanto Campos passou de 39% para 41%. Indecisos somam 10%, mesmo percentual da pesquisa anterior. Outros 6% afirmam que votariam em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos.

  • Raquel Lyra (PSD): 43% (eram 45% em setembro);
  • João Campos (PSB): 41% (eram 39%);
  • Indecisos: 10% (eram 10%);
  • Em branco/nulo/nenhum: 6% (eram 6%).

Primeiro turno

No primeiro turno, Raquel Lyra aparece com 41% das intenções de voto, enquanto João Campos soma 39%.

  • Raquel Lyra (PSD): 41% (eram 43% em setembro);
  • João Campos (PSB): 39% (eram 37%);
  • Ivan Moraes (PSOL): 1% (era 1)%;
  • Renan Hallais (Missão): 1% (era 1%);
  • Professora Camila (UP): 0% (era 0%);
  • Victor Assis (PCO): 0% (era 0%);
  • Guilherme Fonseca (PSTU): 0% (era 0%);
  • Indecisos: 12% (eram 12%);
  • Branco/nulo/não vai votar: 6% (eram 6%).

A Quaest ouviu 1.302 pessoas com 16 anos ou mais em Pernambuco, entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-05671/2026.

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