Dallas Cowboys utilizará CT do Flamengo, e gramado rubro-negro recebe elogios: 'Excelente'

RESUMO | O Dallas Cowboys utilizará as instalações do CT Ninho do Urubu para realizar seus treinamentos finais no Rio de Janeiro antes do histórico confronto contra o Baltimore Ravens no Maracanã, marcado para o próximo domingo, 27

O Rio de Janeiro vive a contagem regressiva para receber o primeiro jogo oficial de temporada regular da NFL em solo carioca, e os bastidores do evento já movimentam os grandes clubes da cidade. O Dallas Cowboys, uma das franquias mais populares do esporte mundial, fechou um acordo para utilizar as instalações do Flamengo e realizar seus ajustes finais antes do duelo contra o Baltimore Ravens, que acontecerá no próximo domingo, 27, no Estádio do Maracanã. A vistoria realizada pela liga americana aprovou a qualidade do gramado do Ninho do Urubu, destacando o espaço como "excelente", enquanto o CT Lonier, do Botafogo, servirá de base de preparação para os Ravens.

A logística da atividade foi estruturada para evitar qualquer tipo de impacto ou conflito de horários com a rotina do clube carioca. O elenco principal do futebol rubro-negro, que se reapresentou recentemente, realizará seus treinamentos regulares na parte da manhã, sempre às 10h, de terça a sexta-feira, ganhando folga no sábado e no domingo. Dessa forma, os Cowboys utilizarão o campo cedido no período da tarde: na sexta-feira, 25, o treinamento contará com abertura parcial para a imprensa a partir das 14h30 (de Brasília), seguido por entrevistas coletivas com o técnico Brian Schottenheimer e estrelas do time, como o quarterback Dak Prescott, por volta das 16h. No sábado, 26, a equipe americana encerra sua preparação diretamente no gramado do Maracanã.

Acordo comercial e o intercâmbio entre o futebol e a NFL

O pedido feito pela franquia texana limitou-se estritamente à cessão de um dos campos normalmente utilizados pelo time profissional do Flamengo, sem envolver o uso de áreas internas como academia, departamentos de fisioterapia ou outras salas do complexo. Pela utilização do espaço, o clube carioca será devidamente remunerado, consolidando uma parceria comercial que já vem rendendo frutos em ações de marketing e no lançamento de coleções de roupas especiais temáticas.

A proximidade entre as instituições também desperta o interesse de atletas rubro-negros apaixonados pela modalidade — caso do zagueiro Léo Ortiz, conhecido fã da liga —, abrindo espaço para possíveis encontros institucionais e intercâmbios de camisas durante a estadia da delegação norte-americana no CT do Flamengo.

O histórico NFL Rio Game: Baltimore Ravens x Dallas Cowboys no Maracanã

O Rio de Janeiro se prepara para viver um momento inédito em sua história esportiva com a realização da primeira partida de temporada regular da NFL em solo carioca. Marcado para o domingo, 27 de setembro de 2026, às 17h25 (horário de Brasília), o confronto válido pela Semana 3 levará duas das franquias mais tradicionais dos Estados Unidos — Baltimore Ravens e Dallas Cowboys — para o gramado do icônico Estádio do Maracanã. O evento histórico também contará com um show do intervalo de peso comandado por Ricky Martin e Pedro Sampaio, consolidando o Brasil de vez no roteiro global de grandes eventos da liga.

Onde assistir

Para os fãs que não estarão nas arquibancadas do Maracanã, o confronto terá ampla cobertura multiplataforma no país:

Televisão: Transmissão ao vivo pelos canais sportv. Streaming: Opções de exibição digital através do ge tv, ge.globo, Globoplay e do serviço oficial NFL Game Pass (disponível via DAZN).



Onde o Dallas Cowboys vai treinar no Rio de Janeiro?

A equipe utilizará um dos campos do CT Ninho do Urubu, pertencente ao Flamengo.

Haverá choque de horários com os treinos do time de futebol do Flamengo?

Não. O elenco rubro-negro treinará pela manhã (às 10h), enquanto os Cowboys usarão o espaço no período da tarde.

Onde o adversário, Baltimore Ravens, fará seus treinamentos?

O rival utilizará o Espaço Lonier, CT pertencente ao Botafogo.

Onde será disputada a partida da NFL?

O confronto histórico acontecerá no Estádio do Maracanã, no dia 27 de setembro de 2026.

Quais jogadores dos Cowboys concederão entrevista coletiva no CT?

A atividade de imprensa na sexta-feira, 25, contará com a presença do técnico Brian Schottenheimer e de atletas selecionados, incluindo o quarterback Dak Prescott.