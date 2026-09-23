Amigos do Bem dobra alcance e levanta recursos para 20 novas escolas

RESUMO ＋ A ONG Amigos do Bem anunciou nesta terça-feira dois projetos que elevarão de 10 mil para 19 mil o número de crianças atendidas no sertão nordestino. A organização abrirá um quinto centro educacional em Buíque, Pernambuco, para 2 mil alunos, e levará sua metodologia a 20 escolas, com 7 mil estudantes.

Não foi pensando pequeno que a ONG Amigos do Bem virou referência mundial em educação.

Com 33 anos de história, a organização criada pela empresária Alcione Albanesi tem quatro centros educacionais no sertão nordestino que são o pilar de um projeto de transformação para 10 mil crianças e mais de 150 mil pessoas.

A Amigos do Bem tem 73 ônibus que todos os dias buscam os alunos em povoados localizados a mais de 30 quilômetros de distância estradinhas de terra adentro.

Em agosto, uma das escolas do projeto, em Inajá, a 400 quilômetros do Recife, recebeu nota 9,8 no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica). Virou a melhor escola pública do estado e o símbolo do poder transformador da metodologia criada pela organização.

Nesta terça-feira, a Amigos do Bem apresentou dois projetos que, de uma tacada só, dobrarão o alcance do projeto. Foi o ponto alto de um jantar que reuniu 3 mil empresários e apoiadores em São Paulo. No palco, parceiros de longa data como Luiza Trajano (Magalu), Alexandre Costa (Cacau Show), Rubens Menin (MRV), além dos apresentadores Luciano Huck e Rodrigo Faro.

A Amigos do Bem anunciou seu quinto centro de transformação, na localidade de São Domingos, em Buíque (PE). Erguido com um investimento de R$ 35 milhões, terá 50 salas de aula e receberá 2 mil crianças, ampliando para 12 mil o número atendido nos projetos educacionais.

A diretora da escola será Shara Silva Cavalcanti Leite, que começou no projeto aos 5 anos. Hoje, aos 28, é um símbolo do poder transformador da educação. Cerca de 95% de todos os professores são ex-alunos do projeto. Um novo grupo de 200 alunos receberão bolsas para cursos de graduação.

Excelência em escala

Agora, a Amigos do Bem se prepara para uma fase ainda mais ambiciosa. A ONG anunciou que levará sua experiência educacional para 20 novas escolas escolhidas entre as mais necessitadas nas localidades em que já atua. Vai reformar os espaços, instalar equipamentos, e cuidar da rotina educacional de 7 mil alunos.

Ou seja: com os dois anúncios realizados no jantar em São Paulo, a ONG passará de 10 mil para 19 mil crianças atendidas.

"Nossa metodologia é fruto de muito trabalho, muitos erros e muitos acertos", diz Alcione. "Víamos as nossas escolas crescendo com altíssima qualidade, mas olhávamos para o lado e víamos que podíamos estender a oportunidade para mais crianças. A hora chegou".

Fundado em 1993, a Amigos do Bem desenvolve um dos maiores programas privados de combate à pobreza extrema do país. A organização atua em povoados extremamente vulneráveis do Sertão de Pernambuco, Alagoas e Ceará por meio de projetos integrados de educação, saúde, geração de renda, segurança alimentar, acesso à água e moradia.

A ONG tem ainda duas fábricas que processam mais de mil toneladas de castanha por dia e produzem doces e outros produtos.

Sua principal fonte de financiamento são doações privadas de mais de 300 empresas e milhares de pessoas físicas. Jantares como o realizado em São Paulo são parte da estratégia de arrecadação. Mas o site da organização está permanentemente aberto para doações.

"Temos que deixar algo que vá além de nós", diz Alcione. "Que a bondade se espalhe, que vá muito além de nós".