Ibaneis anuncia desistência de candidatura ao Senado pelo Distrito Federal

O ex-governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), anunciou na noite de quarta-feira, 8, que desistiu de concorrer a uma vaga ao Senado nas eleições deste ano.

"Estou completando 55 anos sexta (10) e quero cuidar da minha vida. Fiz a minha parte pela cidade que eu amo e que me deu tudo. Agora é hora de cuidar um pouco da minha vida. Vivi pandemia, cuidei de pessoas e agora preciso cuidar de mim", disse em comunicado enviado à TV Globo.

O anúncio acontece após o desgaste causado pelas investigações que apuram o envolvimento do Banco de Brasília (BRB) no escândalo do Banco Master e o afastamento entre o ex-governador e a atual mandatária, Celina Leão (PP).

Segundo as investigações da Polícia Federal, o BRB tentou comprar o Master para ocultar o rombo bilionário do banco de Daniel Vorcaro. A operação teve aval do governador.

Em meio ao caso, Ibaneis divulgou um vídeo nas redes sociais em que falou ter "muitas decepções" com Celina. Pouco depois, ela respondeu, também em vídeo, dizendo que recebeu o comunicado "com serenidade" e sempre foi "leal" ao ex-governador.

Eleito em 2018 e reeleito em 2022, Ibaneis não deve disputar outros cargos nesse ano. O ex-governador deixou o governo em março para atender à regra de desincompatibilização prevista pela Justiça Eleitoral e tinha anunciado a pré-candidatura ao Senado.

A desistência de Ibaneis deixa a chapa da direita no DF indefinida. A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL), aliada de Celina e pré-candidata ao Senado no Distrito Federal, não garantiu que disputará o pleito desse ano após a crise com o senador Flávio Bolsonaro (PL) e a saída da presidência do PL Mulher.