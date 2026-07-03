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Paraná Pesquisas: Gaspar, Lira e Renan lideram corrida ao Senado em Alagoas

Alfredo Gaspar (PL), Arthur Lira (PP) e Renan Calheiros (MDB) alternam na liderança da corrida ao Senado em Alagoas

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado por estado (Carlos Moura/Agência Senado)

Eleições 2026: A eleição deste ano prevê duas cadeiras em disputa para o Senado por estado (Carlos Moura/Agência Senado)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 3 de julho de 2026 às 11h54.

O deputado federal Alfredo Gaspar (PL), o deputado federal Arthur Lira (PP) e o senador Renan Calheiros (MDB) lideram a corrida pelas duas cadeiras do estado de Alagoas no Senado, segundo o levantamento Paraná Pesquisas divulgado nesta sexta-feira, 3.

De acordo com o levantamento, Gaspar tem 40,4% das intenções de voto, tecnicamente empatado com o ex-presidente da Câmara dos Deputados, com 39,8%.

Quem também está tecnicamente empatado com Lira é o senador Renan Calheiros (MDB), que registra 36,4% das intenções de voto. Davi Filho (Republicanos) aparece mais abaixo, com 22,9%. Dr Wanderley (MDB) tem 11,1%.

Fechando a lista, Dra. Eudócia (PSDB), mãe do pré-candidato ao governo do estado, JHC, registra 10,8%. Votos brancos e nulos somam 6,7% e 5% não responderam.

Rejeição

O levantamento também mediu a rejeição do eleitorado para com cada pré-candidato. Quem lidera isolado este índice é Renan Calheiros, com 27,6%. Na sequência aparecem Arthur Lira, com 17,6%, e Alfredo Gaspar, com 16,9%.

Davi Filho registra 12,1% de rejeição. Dr. Wanderley, 11,1%, e Eudócia JHC, 11%. Uma fatia expressiva dos respondentes afirma que poderia votar em todos (16,5%), e 10,1% não souberam responder.

O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.400 eleitores alagoanos entre os dias 28 de junho e 1º de julho. A pesquisa tem uma margem de erro de 2,7 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. Os resultados foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código AL04491/2026.

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