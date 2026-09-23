RESUMO ＋ A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23, mostra Cleitinho Azevedo (Republicanos) na liderança da disputa pelo governo de Minas Gerais, com 37% das intenções de voto no cenário estimulado. Patrus Ananias (PT) aparece em segundo lugar, com 16%, enquanto Alexandre Kalil (PDT) e Mateus Simões (PSD) registram 8% e 7%, respectivamente.

A disputa pelo governo de Minas Gerais tem o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na liderança a menos de duas semanas do primeiro turno, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23.

O senador aparece com 37% das intenções de voto no cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores.

Na sequência aparecem Patrus Ananias (PT), com 16%, Alexandre Kalil (PDT), com 8%, e Mateus Simões (PSD), com 7%. A eleição para governador de Minas Gerais acontece em 4 de outubro.

Em comparação com o levantamento anterior da Quaest, divulgado em 8 de setembro, Cleitinho passou de 32% para 37%. Patrus Ananias passou de 11% para 16%. Já Kalil variou de 11% para 8%, enquanto Mateus Simões foi de 8% para 7%.

Entre os demais candidatos avaliados pela pesquisa estimulada, Flávio Roscoe (PL) aparece com 5% das intenções de voto, seguido por Gabriel (MDB), com 2%. Ben Mendes (Missão) e Professor Túlio Lopes (PCB) registram 1% cada.

Indira Xavier (UP), Rafael Duda (PSTU) e Henrique Áreas (PCO) aparecem com 0%. Os eleitores indecisos somam 16%, enquanto os que afirmam votar em branco, nulo ou não comparecer representam 7%.

O levantamento indica que 16% dos entrevistados ainda não definiram o voto, enquanto 7% declararam intenção de votar branco, nulo ou não comparecer.

A Quaest mediu e verificou ainda que 65% dos eleitores afirmam que a escolha do candidato é definitiva. 49% dos eleitores, tanto de Alexandre Kalil quanto de Flávio Roscoe, dizem que podem trocar de candidato.

Na pesquisa espontânea, quando os eleitores não são apresentados a nenhum nome, Cleitinho tem 19%, Patrus, 6%, Simões, 3% e Kallil, também 3%. Nesse cenário, 62% afirmam que estão indecisos a menos de 11 dias para o primeiro turno.

A pesquisa foi encomendada pela Globo e ouviu 1.506 eleitores de 16 anos ou mais em Minas Gerais entre 19 e 22 de setembro de 2026. O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-03276/2026.