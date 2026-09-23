RESUMO ＋ A pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (23) mostra Marília Campos (PT) na liderança da disputa pelo Senado em Minas Gerais, considerando a soma dos votos para as duas vagas, com 13% das intenções. Aécio Neves (PSDB), Carlos Viana (PSD) e Domingos Sávio (PL) aparecem na sequência, com 10% cada. O levantamento também aponta alto índice de indecisão: 74% dos eleitores não citaram nenhum candidato na pesquisa espontânea.

A disputa pelas duas vagas ao Senado Federal por Minas Gerais tem a ex-prefeita Marília Campos (PT) na liderança da soma dos votos totais, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira, 23.

A candidata aparece com 13% das intenções de voto no levantamento que considera a combinação dos votos para a primeira e a segunda vagas ao Senado.

Na sequência, aparecem Aécio Neves (PSDB), Carlos Viana (PSD) e Domingos Sávio (PL), todos com 10%. Marcelo Aro (PP) aparece com 6%.

Pela margem de erro do levantamento, os cinco nomes estão tecnicamente empatados.

Entre os demais candidatos, Áurea Carolina (PSOL) registra 3% e Marco Antônio Superman (Novo), Ana Luiza do MLB (UP), Carlin Moura (Avante) e Fidélis Alcântara (UP) registram 1% cada.

Entre os demais candidatos, Victória Mello Vic (PSTU), Manoel Carvalho (MDB), Arcanjo Pimenta (MDB), Tião Pessoa (PCO), Juiz Ramon Moreira (DC) e Jordano Metalúrgico (PSTU) aparecem com 0%.

O levantamento aponta 29% de eleitores indecisos na combinação dos votos para o Senado, enquanto 15% afirmam votar em branco, nulo ou não comparecer.

A eleição de 2026 escolherá dois senadores por estado e pelo Distrito Federal, renovando 54 das 81 cadeiras do Senado.

Como cada eleitor poderá votar em dois candidatos diferentes para o Senado, a pesquisa apresenta os resultados considerando a proporção entre candidatos, votos brancos e nulos e eleitores indecisos. Não é permitido votar duas vezes no mesmo nome.

Primeiro e segundo votos para o Senado

Quando considerados separadamente, os votos para a primeira vaga mostram Marília Campos na liderança, com 18%. Aécio Neves aparece com 13%, seguido por Carlos Viana, com 11%. Domingos Sávio e Marcelo Aro registram 7% cada.

No segundo voto, Domingos Sávio aparece com 13%, seguido por Carlos Viana, com 9%, e Marília Campos, com 8%. Aécio Neves registra 7%, enquanto Marcelo Aro tem 5% e Áurea Carolina, 4%.

Na escolha da primeira vaga, 26% dos eleitores ainda estão indecisos e, na segunda vaga, esse percentual chega a 31%, segundo a pesquisa Quaest.

Maioria diz ter voto definido, mas espontânea mostra alta indecisão

Segundo a pesquisa, 62% dos eleitores afirmam que a escolha do candidato ao Senado é definitiva. Outros 38% dizem que ainda podem mudar de voto até a eleição.

No levantamento espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, 74% não souberam indicar um candidato. Marília Campos aparece com 5%, seguida por Carlos Viana, com 4%, e Domingos Sávio, com 3%.

A pesquisa espontânea da Quaest registrou 74% de eleitores indecisos na disputa pelo Senado em Minas Gerais.

A pesquisa foi encomendada pela Globo e ouviu 1.506 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 19 e 22 de setembro de 2026. O levantamento tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número MG-03276/2026.