Mapa do verão: onde deve chover mais do que o normal no Brasil

O verão no Hemisfério Sul começou neste domingo, 21, às 12h03 (horário de Brasília), e termina no dia 20 de março de 2026. A previsão para o período é de chuvas acima da média em parte do Norte e do Sul do Brasil, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A estação é marcada pelo aumento das temperaturas em todo o país, resultado da posição da Terra em relação ao Sol mais ao sul, o que alonga os dias em relação às noites e traz maior instabilidade atmosférica, com possibilidade de chuvas intensas, granizo, ventos de moderados a fortes e descargas elétricas.

Nessa estação, as chuvas são frequentes em praticamente todo o país, com volumes superiores a 400 mm. O cenário, porém, varia entre as regiões, com indicativos de menos precipitação no Nordeste, Sudeste e em áreas do Centro-Oeste.

Norte

No Norte, a maioria dos estados deve registrar volumes de chuva superiores à média histórica, além de temperaturas mais elevadas. As exceções são o sudeste do Pará e o Tocantins, onde a previsão aponta precipitação abaixo do padrão.

Amazonas, Acre, Rondônia e o centro-sul do Pará podem ter temperaturas até 0,5°C acima da média, enquanto Amapá, Roraima e o norte do Pará devem ficar próximos da média histórica.

Sul

No Sul, o Inmet indica condições favoráveis a chuvas acima da média em todos os estados. Os maiores acumulados são esperados nas mesorregiões do sudeste e sudoeste do Rio Grande do Sul, com volumes até 50 mm acima da média do trimestre.

As temperaturas também tendem a ficar elevadas, especialmente no oeste gaúcho, com desvios de até 1°C.

Nordeste

Já no Nordeste, a previsão é de chuva abaixo da média na maior parte da região, com destaque para Bahia, centro-sul do Piauí e áreas de Sergipe, Alagoas e Pernambuco, onde os volumes podem ficar até 100 mm abaixo do esperado.

Em contrapartida, centro-norte do Maranhão, norte do Piauí e noroeste do Ceará podem registrar chuvas próximas ou acima da média.

Centro-Oeste

No Centro-Oeste, apenas o oeste de Mato Grosso deve ter precipitação acima da média. Em Goiás, predominam volumes inferiores ao padrão histórico, enquanto o restante da região deve ficar próximo da normalidade.

As temperaturas tendem a ficar acima da média, com desvios de até 1°C na faixa central.

Sudeste

No Sudeste, o cenário também é de chuvas abaixo da média, com acumulados que podem ficar até 100 mm inferiores ao padrão do trimestre. Minas Gerais concentra as áreas mais afetadas, incluindo o centro do estado, Zona da Mata, Vale do Rio Doce e a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

As temperaturas devem permanecer elevadas, com até 1°C acima da média.