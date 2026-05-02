Quanto foi o jogo do Palmeiras? Veja o placar da partida contra o Santos neste sábado

Palmeiras e Santos empataram por 1 a 1, neste sábado, 2, no Allianz Parque, em confronto válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o time alviverde sem derrotas como mandante, enquanto o clube santista somou ponto fora de casa em cenário de disputa direta na tabela.

O jogo também marcou o retorno de Paulinho, que voltou a atuar após longo período afastado. O meia não entrava em campo desde as quartas de final do Mundial de Clubes de 2025.

Com a bola em jogo, o Santos Futebol Clube abriu o placar ainda na primeira etapa. Rollheiser aproveitou sobra dentro da área após desarme e finalizou no canto para fazer 1 a 0. O Palmeiras tentou responder antes do intervalo, mas não conseguiu alterar o marcador.

Na volta do segundo tempo, o time visitante manteve presença ofensiva e exigiu intervenções do goleiro Carlos Miguel. O empate veio aos 18 minutos, quando Flaco López concluiu jogada iniciada após recuperação de bola no meio-campo. O lance gerou reclamação dos jogadores do Santos, que pediram falta na origem da jogada, mas a arbitragem validou o gol.

A partida seguiu aberta até os minutos finais, com o Palmeiras ampliando a pressão. Nos acréscimos, Allan chegou a marcar o gol da virada, mas a arbitragem, comandada por Raphael Claus, revisou o lance no VAR, árbitro de vídeo, e identificou toque de mão na jogada. O gol foi anulado, mantendo o empate até o apito final.

O resultado mantém o Palmeiras na parte superior da tabela, mas com possibilidade de aproximação de adversários diretos. O Flamengo, com jogos a menos, ainda entra em campo na rodada, assim como o Fluminense, que ocupa as primeiras posições.

Já o Santos permanece próximo da zona de rebaixamento, com diferença mínima para o Sport Club Internacional, que abre o Z4 e ainda joga na rodada.

Por que 'Clássico da Saudade'?

Conhecido como “Clássico da Saudade”, em referência à década de 1960, quando o Palmeiras contava com Ademir da Guia e o Santos tinha Pelé como principal nome, o confronto reúne registros históricos entre os clubes. Ao longo da história, as equipes se enfrentaram 356 vezes, com vantagem para o Palmeiras. O time soma 155 vitórias, contra 109 do Santos, além de 92 empates.

No total de gols, o Palmeiras também registra números superiores, com 593 marcados, enquanto o Santos anotou 489, totalizando 1.082 gols no duelo.

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05 de maio, terça-feira, 19h (de Brasília) - CONMEBOL Libertadores Palmeiras x Remo : 10 de maio, domingo, 16h (de Brasília) - Brasileirão

10 de maio, domingo, 16h (de Brasília) - Brasileirão Palmeiras x Jacuipense: 13 de maio, quarta-feira, 21h30 (de Brasília) - Copa do Brasil

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