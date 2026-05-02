Chuvas deixam mortos e desaparecidos em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Sul; veja o que se sabe

Dez pessoas morreram em decorrência das chuvas intensas que atingiram diferentes regiões do país desde o feriado do Dia do Trabalhador, na sexta-feira, 1º de maio. Há, ao menos, três desaparecidos. Pernambuco concentra a maior parte dos registros, com ocorrências também na Paraíba e no Rio Grande do Sul.

Em Pernambuco, foram confirmadas seis mortes na Região Metropolitana do Recife, enquanto 1.906 pessoas ficaram desabrigadas em todo o estado. Na manhã da sexta-feira, 1º de maio, um deslizamento de barreira atingiu uma residência no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife, provocando a morte de uma mulher e do filho de 6 anos.

No sábado, 2, a filha mais nova da família, uma bebê de 1 ano e 6 meses, morreu após complicações decorrentes dos ferimentos. Ela estava internada no Hospital da Restauração, localizado no bairro do Derby, área central da capital. O pai das crianças ficou ferido e foi encaminhado a uma unidade de saúde.

Outro deslizamento foi registrado em Olinda, também na Região Metropolitana do Recife, e provocou a morte de uma mulher de 20 anos, e do filho, de 6 meses. Os corpos foram retirados após horas sob os escombros.

Ainda na região, um homem de 34 anos morreu por afogamento em São Lourenço da Mata, neste sábado, 2. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava desaparecido desde a noite da sexta-feira, 1º de maio, e foi localizado na Rua Imaculada Conceição, em um trecho conhecido como Córrego do Azedinho, no bairro de Capibaribe.

Na Paraíba, temporais atingiram diferentes cidades, causando alagamentos e isolamento de comunidades. Cerca de 1.800 famílias foram deslocadas para abrigos públicos, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento Regional. Em Guarabira, dois homens morreram eletrocutados enquanto organizavam uma corrida de rua em homenagem ao Dia do Trabalhador. As identidades não foram divulgadas.

Em João Pessoa, 11 famílias ficaram desabrigadas na comunidade de Engenho Velho e foram levadas para uma escola no bairro de Gramame. A capital registrou 219 milímetros de chuva em 48 horas, segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), órgão federal de monitoramento climático.

Ocorrências no Sul do país

No Rio Grande do Sul, quatro pescadores sofreram um naufrágio na Lagoa dos Patos, em Pelotas. O corpo de uma das vítimas foi localizado às 10h50 deste sábado, 2, enquanto os outros três permanecem desaparecidos. O acidente ocorreu durante um período de chuvas intensas que causaram impactos em pelo menos 19 municípios do estado. As buscas contam com apoio da Marinha.

Na sexta-feira, 1º, um homem de 24 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica em Canguçu, na Região Sul. O jovem era agricultor e estava em casa no momento do incidente. De acordo com informações repassadas ao hospital local, ele utilizava o celular conectado à tomada quando foi atingido. Após o ocorrido, foi socorrido por familiares.

Na quinta-feira, 30, a Defesa Civil estadual havia emitido alertas para a possibilidade de granizo com pedras de grande diâmetro, chuvas intensas, rajadas de vento de até 90 km/h e tempestades com descargas elétricas.

Alerta de temporais

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas de grau laranja neste sábado, 2, indicando risco de chuvas intensas em diversas áreas do país. Os avisos abrangem estados das regiões Nordeste e Sul, com previsão de impactos associados a volumes elevados de precipitação e ventos fortes.

Região Nordeste

Ceará — regiões Norte, Noroeste, Metropolitana de Fortaleza, Jaguaribe e Sertões;

— regiões Norte, Noroeste, Metropolitana de Fortaleza, Jaguaribe e Sertões; Maranhão — Leste, Norte e Oeste;

— Leste, Norte e Oeste; Paraíba — Agreste, Mata e Borborema;

— Agreste, Mata e Borborema; Pernambuco — Metropolitana do Recife, Mata e Agreste ;

— Metropolitana do Recife, Mata e Agreste ; Piauí — região Norte;

— região Norte; Rio Grande do Norte — Oeste, Central, Leste e Agreste.

O aviso é válido ao longo de todo o sábado e prevê chuvas de até 100 milímetros por dia, com ventos entre 60 km/h e 100 km/h.

Região Sul

O alerta inclui áreas dos estados a seguir:

Rio Grande do Sul — regiões Serrana, Nordeste e Noroeste;

— regiões Serrana, Nordeste e Noroeste; Santa Catarina — Vale do Itajaí, além das regiões Serrana, Oeste e Norte;

— Vale do Itajaí, além das regiões Serrana, Oeste e Norte; Paraná — regiões Serrana, Sudoeste, Sudeste, Oeste e Centro-Sul.

O aviso começou às 10h deste sábado e tem duração prevista de 24 horas.

Alerta de ventos costeiros

Um terceiro alerta de nível laranja foi emitido para ventos costeiros, com abrangência no Sul do país e no litoral sul de São Paulo.

No Rio Grande do Sul, a previsão inclui regiões como Noroeste, Nordeste, Sudeste, Centro Ocidental, Centro Oriental e a Região Metropolitana de Porto Alegre. Em Santa Catarina, o aviso cobre áreas do Norte, Sul e o Vale do Itajaí. No Paraná, a atenção se concentra na Região Metropolitana de Curitiba. O período de validade também começou às 10h deste sábado, com duração de 24 horas.

As projeções do Inmet indicam que o fim de semana terá instabilidade no Sul, com temporais associados à atuação de uma frente fria, termo que descreve o encontro de massas de ar com diferentes temperaturas. No Rio Grande do Sul, há previsão de ventos intensos e possibilidade de granizo até este sábado.

Previsão do tempo e impactos regionais

Para o domingo, 3, a previsão aponta avanço da frente fria e entrada de uma massa de ar seco no Rio Grande do Sul, com redução das temperaturas mínimas para valores entre 0°C e 4°C. A tendência é de deslocamento das chuvas intensas em direção a Santa Catarina, Paraná e ao litoral de São Paulo e Rio de Janeiro.

Os acumulados de chuva podem atingir 60 milímetros por dia, com picos superiores a 100 milímetros em pontos do Rio Grande do Sul. A umidade relativa mínima do ar deve ficar próxima de 35% na região.

Nas regiões Norte e Nordeste, a previsão mantém volumes elevados de chuva, com acumulados em torno de 70 milímetros por dia, especialmente entre Rio Grande do Norte e Pernambuco e entre Amapá e Pará. No litoral da Paraíba, as precipitações podem chegar a 80 milímetros por dia, com avanço para o interior, incluindo municípios como Campina Grande, Sapé e Areia.

O governo da Paraíba decretou situação de emergência nas áreas atingidas. No restante do litoral nordestino, a previsão indica chuvas de menor intensidade, com volumes abaixo de 10 milímetros.

Nas regiões Centro-Oeste e Sudeste, o cenário previsto é de tempo seco ao longo do fim de semana.

A umidade relativa do ar deve variar entre 30% e 40% durante a tarde, com temperaturas máximas entre 34°C e 36°C, especialmente em áreas do Mato Grosso do Sul e do sul de Mato Grosso.

*Com informações da Agência Brasil.