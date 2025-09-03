Governador do Tocantins é afastado em operação da PF que investiga desvio de recursos

O governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), foi afastado do cargo nesta quarta-feira, 3, por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A determinação é válida por 180 dias.



Barbosa é alvo de operação da Polícia Federal (PF) deflagrada nesta manhã que apura um suposto esquema de desvio de dinheiro público do governo de Tocantins para a compra de cestas básicas durante a pandemia de Covid-19.

Batizada de "Fames-19", a operação tem mais de 200 agentes cumprindo 51 mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares.



Segundo apurou a EXAME, mandados são cumpridos no Palácio Araguaia e na Assembleia Legislativa do estado. Procurado, o governo de Tocantins ainda não se manifestou.

Segundo a PF, objetivo é reunir novos elementos para esclarecer o uso de emendas parlamentares e o suposto recebimento de vantagens indevidas por agentes públicos.