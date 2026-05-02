Chuvas no RS deixam desalojados e provocam danos em 19 cidades

As chuvas intensas registradas entre a tarde de sexta-feira, 1º, e a madrugada deste sábado, 2, atingiram ao menos 19 municípios do Rio Grande do Sul e provocaram alagamentos, bloqueios em rodovias, quedas de árvores e mais de 500 pessoas desalojadas.

Segundo a Defesa Civil estadual, o cenário permanece sob monitoramento por conta do risco de deslizamentos em diferentes regiões.

As cidades mais afetadas

O caso de maior impacto ocorreu em Rosário do Sul, na Fronteira Oeste, onde o acumulado chegou a 324 milímetros em sete horas. Ao menos 225 residências foram afetadas por alagamentos, enquanto 512 moradores deixaram suas casas e buscaram abrigo com familiares.

As autoridades analisam duas mortes com possível relação ao temporal. Um homem de 24 anos morreu após uma descarga elétrica em Canguçu. Uma mulher de 25 anos foi atingida pela queda de um eucalipto na zona rural de Bom Retiro do Sul.

Há registro de buscas por três pescadores desaparecidos na região de Pelotas.

Mesmo com os impactos, não houve abertura de abrigos públicos até o momento. Equipes da Defesa Civil foram deslocadas para avaliar a necessidade de decretar situação de emergência.

Entre os principais dados do evento climático estão mais de 500 desalojados, acumulados de até 324 mm e rajadas de vento superiores a 80 km/h.

Outros municípios também registraram volumes elevados. São Gabriel, Caçapava do Sul e Vila Nova do Sul ultrapassaram 200 mm de chuva.

Em São Gabriel, 21 famílias deixaram suas residências. Houve alagamentos em Santa Maria, Uruguaiana, Encruzilhada do Sul e Alegrete. Em Nova Palma e Júlio de Castilhos, foi registrado granizo.

Na capital Porto Alegre, o acumulado superou 100 mm em 24 horas em bairros como Guarujá e Lami. A Defesa Civil municipal registrou 14 ocorrências, com alagamentos, danos em telhados e queda de árvore sobre uma residência no bairro Vila Nova. Não houve feridos.

Impactos em rodovias e monitoramento de riscos

O temporal afetou rodovias estaduais e federais. A RS-348 teve bloqueio total entre Faxinal do Soturno e Ivorá após a elevação do Arroio Guarda-Mor danificar um desvio provisório.

No trecho entre Faxinal do Soturno e Dona Francisca, houve cedimento do asfalto, com operação em sistema de pare e siga.

A BR-290 foi interditada no km 353, entre Vila Nova do Sul e São Gabriel, por causa da elevação do Arroio Bossoroca. A liberação ocorreu na madrugada deste sábado.

A Defesa Civil mantém alerta para risco moderado de deslizamentos em áreas de encosta. O aviso segue até a madrugada de domingo, 3, em municípios como Caxias do Sul, Muçum, Parobé e Três Coroas.

Na sexta-feira, 1º, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta vermelho de grande perigo para tempestades em quase todo o estado. A previsão indicava chuvas acima de 100 mm por dia, ventos superiores a 100 km/h e possibilidade de granizo.

O órgão apontou risco de alagamentos, danos estruturais, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia.

Recomendações

As autoridades orientam que a população evite áreas alagadas e regiões de encosta, desligue aparelhos elétricos em situações de instabilidade e procure abrigo durante tempestades.

Em casos de emergência, o contato deve ser feito pelos telefones 199, da Defesa Civil, ou 193, do Corpo de Bombeiros.

Apesar da redução da intensidade das chuvas na manhã deste sábado, a previsão mantém a possibilidade de novos temporais isolados ao longo do fim de semana.

*Com informações da Agência Brasil.