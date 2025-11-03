Quer falar com o público de luxo do Centro-Oeste? Fale com ela antes

O fortalecimento econômico do Centro-Oeste e a tradição do agronegócio transformaram Goiás em um dos mercados mais promissores e dinâmicos do país.

A expansão do varejo premium e o aumento do poder de compra de novas elites econômicas, formadas por empresários do agro, empreendedores urbanos e famílias de alta renda, têm atraído grandes marcas nacionais e internacionais para a região.

Nesse cenário, Flávia Gouveia, fundadora da FGO, consolidou-se como uma das principais articuladoras entre marcas de luxo, grandes grupos e o público formador de opinião.

À frente de uma agência boutique especializada em marketing de relacionamento, PR e eventos de alto padrão, Flávia comanda experiências que unem estratégia, estética e resultado.

A FGO é responsável por ações de relacionamento e ativações para grifes como Gucci, Ferragamo e Cartier, além de grandes incorporadoras, shoppings e empreendimentos icônicos do Centro-Oeste, como o WTC Goiânia , um dos complexos mais sofisticados da região.

“Mais do que produzir eventos, o que fazemos é gerar conexão. A venda é consequência de um relacionamento bem construído”, afirma Flávia.

Com essa trajetória, a empresária tornou-se a principal escolha das empresas goianas em ascensão no Brasil e no exterior.

De Goiás para o mundo: uma trajetória construída com propósito

A história de Flávia começa em Goiânia, onde se formou em Direito, embora soubesse que seu caminho seguiria outro rumo.

Curiosa e inquieta, buscava experiências que a tirassem da zona de conforto. Morou em um colégio interno na Inglaterra e participou de um programa de trabalho temporário em uma estação de esqui nos Estados Unidos.

De volta ao Brasil, iniciou sua trajetória na produção de eventos, primeiro em festivais de cinema em Miami, depois em São Paulo, onde trabalhou na agência Gude com marcas de destaque.

“Essas vivências me ensinaram que o evento é muito mais do que uma produção. Ele é a tradução física de uma história que a marca quer contar”, lembra.

Ao retornar a Goiânia, em 2014, percebeu o enorme potencial de crescimento do mercado de luxo e relacionamento no Centro-Oeste.

Ela fundou a FGO com a visão de criar uma agência enxuta, estratégica e personalizada, capaz de entregar o mesmo padrão das grandes capitais, mas com o toque humano e próximo que as relações locais exigem.

Desde então, o crescimento foi orgânico, sustentado por reputação, consistência e entrega.

O primeiro grande contrato veio por meio da Gucci, após uma série de eventos bem-sucedidos. Na maioria deles, em dois ou três dias, ultrapassou a marca de R$ 1 milhão em vendas.

Em seguida, a própria marca a indicou para o Grupo Iguatemi, o que abriu caminho para uma nova fase.

Hoje, a FGO assina projetos que vão de trunk shows exclusivos a eventos corporativos de grande porte em cidades como Brasília, Palmas, Cuiabá e Belo Horizonte.

Excelência artesanal, resultados estratégicos

Com sede em Goiânia e atuação nacional, a FGO funciona como um ecossistema colaborativo. Flávia não mantém uma estrutura fixa de grande porte; prefere montar equipes sob medida para cada projeto, escolhendo pessoalmente fornecedores e parceiros. “É uma estrutura de alta performance com alma artesanal”, resume.

O modelo permite personalização, eficiência e controle de custos, sem comprometer o padrão de entrega. Cada evento é tratado como uma experiência única, com curadoria de convidados, ambientação, narrativa e propósito.

Essa atenção aos detalhes é uma das marcas da empresária. “Nunca estouramos orçamento. Se algo dá errado, eu mesma absorvo o custo. Meu nome e minha palavra valem mais do que qualquer cláusula de contrato”, afirma.

Ela recorda um episódio em Valinhos, quando uma cortina de luz pegou fogo poucas horas antes de um evento. A solução improvisada com centenas de velas tornou-se um dos cenários mais elogiados da noite.

“Aprendi isso no curral. Meu pai fazia negócio no agro com a palavra. Não tinha contrato e nunca desfez um acordo, mesmo quando podia ganhar mais. Esse valor me acompanha até hoje.”

Arte, cultura, impacto e legado

Nos últimos anos, Flávia ampliou sua atuação para arte, cultura e impacto social, conectando marcas, artistas e comunidades.

Sob sua liderança, a FGO produziu exposições, leilões beneficentes e projetos culturais em parceria com instituições e governos locais.

ONG Gerando Falcões, que promove a transformação de comunidades por meio de educação, empreendedorismo e reurbanização. Um dos exemplos mais simbólicos foi a integração com a, que promove a transformação de comunidades por meio de educação, empreendedorismo e reurbanização.

“Um evento só faz sentido quando gera valor para quem participa. A experiência precisa tocar, ensinar ou inspirar. É isso que faz as pessoas quererem estar perto de uma marca”, diz.

Essa visão traduz sua nova fase: mais do que produzir experiências, Flávia quer deixar um legado.

“Meu propósito é transformar relacionamentos em oportunidades e experiências em valor. Mas, acima de tudo, quero contribuir para que o Centro-Oeste siga crescendo com propósito, cultura e identidade. Legado é o que fica quando o evento termina.”

Raízes fortes, olhar para o futuro

Filha de agropecuarista do Vale do Araguaia, Flávia cresceu cercada por trabalho, ética e palavra. “Aprendi que a reputação é o bem mais valioso que se pode ter. É o que garante a longevidade de um negócio.”

Hoje, a FGO é reconhecida por unir sofisticação, estratégia e autenticidade. A agência se tornou um símbolo da nova geração de empreendedoras do Centro-Oeste, que combinam visão global e valorização das origens.

Atualmente, Flávia se dedica à expansão da FGO como plataforma de novos negócios, branding e desenvolvimento de mercado, atuando na intersecção entre economia, cultura e propósito. Seu foco é seguir conectando pessoas e marcas, fortalecendo o papel de Goiás como referência nacional em experiências de alto valor.