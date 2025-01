Nordeste lidera o turismo sustentável no Brasil, diz estudo

O turismo sustentável, conceito que alia viagens e consumo à consciência ambiental, ganha força no Brasil. Segundo um levantamento realizado pela Descarbonize Soluções, companhia especializada em energia limpa, o Nordeste desponta como a principal rota de destinos sustentáveis do país.

A pesquisa, divulgada em primeira mão à EXAME, revelou os destinos mais buscados por turistas comprometidos com práticas ecológicas e os estados que mais procuram por essas experiências.

De acordo com o ranking, a Pousada Ecológica Andaraí, na Bahia, ocupa o primeiro lugar entre os destinos mais procurados. O estado também emplacou outros dois estabelecimentos na lista, as pousadas “Paraíso Ecológico” e “Ecológica das Bromélias”, prova de sua liderança nesse segmento. Alagoas e Ceará estão na sequência, enquanto Santa Catarina completa o top cinco com dois empreendimentos destacados.

Além do Nordeste, a Região Sudeste também aparece em evidência, com Minas Gerais e São Paulo figurando na lista.

Distrito Federal lidera buscas

No recorte estadual, o Distrito Federal se destacou como a região que mais buscou por termos relacionados ao turismo sustentável, como "hotel sustentável" e "pousada ecológica", no último ano.

Santa Catarina, que aparece como destaque entre os destinos, também figura em segundo lugar nas buscas. Já o Espírito Santo e São Paulo ocupam a terceira e quarta posições, respectivamente.

A pesquisa utilizou dados do Google entre dezembro de 2023 e novembro de 2024, cruzando volumes de busca com a densidade populacional de cada estado para calcular o ranking proporcional. Os resultados mostram um crescente interesse dos brasileiros por alternativas de turismo que priorizam a preservação do meio ambiente e as comunidades locais.

O que é o turismo sustentável?

Diferente do turismo tradicional, o turismo sustentável busca minimizar impactos negativos, como a emissão de gases de efeito estufa e o esgotamento de recursos naturais.

Entre os critérios que colocaram esses destinos em destaque estão práticas como reciclagem de resíduos, compostagem, uso de energia solar e contratação de mão de obra local. Além disso, incentivam os visitantes a adotarem comportamentos sustentáveis, tanto durante a viagem quanto no dia a dia.