Falta pouco: verão começa neste domingo com sol e calor acima da média

Faltam poucas horas para a chegada oficial do verão, uma das estações mais esperadas do ano por quem gosta de calor e praia.

A nova estação começa neste domingo (21), às 12h03, e deve trazer dias ensolarados e temperaturas acima da média, especialmente no Rio de Janeiro e em outras regiões do país.

Nas praias cariocas, moradores e turistas vão poder aproveitar um verão com bastante sol. Apesar do calor intenso, a previsão indica que as temperaturas não devem atingir os extremos do ano passado, quando os termômetros chegaram a marcar 44 graus na capital fluminense. Mesmo assim, a combinação tradicional de sol e calor está garantida.

Menos chuva

Segundo o meteorologista Wanderson Luiz, da UFRJ, a chuva deve ficar um pouco abaixo do normal para esta época do ano, com a possibilidade de vários dias consecutivos sem precipitação. Esse cenário deve se repetir em outras regiões do Brasil, influenciado por um sistema de alta pressão no Oceano Atlântico.

De acordo com o especialista, esse sistema deve atuar com mais frequência no verão 2025/2026, inibindo a formação de chuva e elevando ainda mais as temperaturas. A previsão é de registros entre um e dois graus acima da média em quase todo o país.

Em São Paulo, o calor já deu uma prévia neste sábado (20), quando a temperatura máxima chegou a 28 graus. O guarda-chuva ficou de lado e deu lugar ao guarda-sol. Para enfrentar o calor, os paulistanos recorreram a chapéus, bonés, roupas leves e garrafas de água.

Mesmo para quem não pode aproveitar a praia ou precisa trabalhar durante o verão, a estação convida a mudanças na rotina, como acordar mais cedo ou dormir mais tarde, aproveitando os dias mais longos e a energia característica desse período do ano.