Segundo maior diamante do Brasil é encontrado em Minas Gerais

Um diamante bruto de 646,78 quilates, considerado o segundo maior já registrado no Brasil, foi achado por garimpeiros em Coromandel, no Alto Paranaíba, em Minas Gerais.

Segundo a Agência Nacional de Mineração (ANM), o diamante foi encontrado em uma área com Permissão de Lavra Garimpeira regularmente titulada e fiscalizada no município de Coromandel, no estado mineiro.

O diamante de 646,78 quilates foi oficialmente declarado no Relatório de Transações Comerciais (RTC) do Cadastro Nacional de Comércio de Diamantes (CNCD) em 29 de maio de 2025. De acordo com o jornal Estado de Minas, o diamante é avaliado em R$ 16 milhões.

Maior diamante no Brasil

O maior diamante já encontrado em território brasileiro, segundo a ANM, é oriundo da mesma cidade, em 1938, e valia 726 quilates.