Verão e proteção: o nécessaire indispensável para o verão

Produtos essenciais para a pele e o cabelo para aproveitar os dias de sol e sal sem esforço

Beleza: cuidados para pele e cabelo no calor (Germano Lüders/Exame)

Beleza: cuidados para pele e cabelo no calor (Germano Lüders/Exame)

Júlia Storch
Júlia Storch

Repórter de Casual

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 06h00.

1. Protetor solar Bioré UV Aqua Rich Watery Essence Pouch FPS 50, 120 g, 139,90 reais, disponível em biorebrasil.com.br

2. Dermage, protetor solar Photoage Wet FPS 40, 160 g, 99,90 reais, disponível em dermage.com.br

3 e 8. Truss Combo No Metal, 269,98 reais, disponível em trussprofessional.com.br

4. Gel de limpeza Neutrogena Hydro Boost Pele Normal a Sensível, 300 ml, 79,99 reais, disponível em drogasil.com.br

5. Perfume Prada Paradigme, 100 ml, 1.019 reais, disponível em sephora.com.br

6. Protetor solar La Roche Posay — UV AIR, 45 ml, 109,90 reais, disponível em laroche-posay.com.br

7. Westwing, toalha de praia com franja Riviera Azu e Off-White, 129,90 reais, disponível em westwing.com.br

9. L’Occitane au Brésil, frappé hidratante desodorante corporal Bafafá, 99,90 reais, disponível em br.loccitaneaubresil.com

10. Jo Malone colônia Sandalwood & Spiced Apricot, 100 ml, 1.450 reais, disponível em jomalone.com.br

11. Vichy, shampoo anticaspa espuma de limpeza Cachos & Crespos, 129,90 reais, disponível em drogasil.com.br

12. Lancôme, Lip Idôle JuicyTreat, 279 reais, disponível em lancome.com.br

13. Tangle Teezer, The Ultimate Detangler Mini Collab com Swarovski, 209 reais, disponível em sephora.com.br

14. MAC, gloss Plumping em Stick Squirt, 169 reais, disponível em maccosmetics.com.br

15. Eudora, Supreme Oil Siàge Nutri Rosé, 60 ml, 79,99 reais, disponível em eudora.com.br

16. Westwing, toalha de praia Lagosta Vermelho e Off-White, 129,90 reais, disponível em westwing.com.br

Direção de arte e produção: Carolina Gehlen e Júlia Storch

