Wagner Moura já tem data para voltar ao cinema? Ator fará filme em inglês

Ator brasileiro dividirá cena com Ralph Fiennes e Colin Farrell em nova comédia internacional

Longa dirigido por Fernando Meirelles adapta peça consagrada do teatro mundial (Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images)

Ana Dayse
Colaboradora

Publicado em 2 de maio de 2026 às 19h17.

O ator brasileiro Wagner Moura foi confirmado no elenco de 'Art', nova comédia internacional dirigida por Fernando Meirelles, conhecido por projetos como 'Cidade de Deus'. O projeto também contará com Ralph Fiennes e Colin Farrell, em produção que será apresentada no Mercado do Filme do próximo Festival de Cannes.

Recém-indicado ao Oscar pelo filme 'O Agente Secreto', Wagner Moura amplia sua presença no cinema internacional com o novo longa em inglês.

O filme 'Art' é uma adaptação da peça homônima escrita pela dramaturga francesa Yasmina Reza, um dos textos mais conhecidos do teatro contemporâneo. O roteiro adaptado é assinado por Christopher Hampton, vencedor do Oscar.

Sobre o filme 'Art'

A história acompanha três amigos de longa data — Serge, Marc e Yvan — que entram em conflito após a compra de uma obra de arte moderna.

O enredo explora temas como amizade, arte contemporânea, relações pessoais e diferenças de visão sobre o que pode ser considerado arte.

