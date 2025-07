A chuva está mais ácida — e um estudo mostra que os humanos podem ser os culpados por isso

Ao longo da história, a chuva sempre foi vista como um elemento essencial para a vida na Terra, responsável por nutrir plantações, abastecer rios e manter o equilíbrio dos ecossistemas.

No entanto, desde meados do século XIX, com o avanço da Revolução Industrial, a poluição gerada pela queima massiva de combustíveis fósseis começou a transformar a composição química da chuva, originando o fenômeno conhecido como chuva ácida.

Identificado originalmente pelo químico inglês Robert Angus Smith em 1852, esse fenômeno ocorre quando gases poluentes, principalmente óxidos de enxofre (SO₂) e de nitrogênio (NOₓ), reagem com a umidade atmosférica, formando ácidos como o sulfúrico e o nítrico.

Esses ácidos precipitam com a chuva e causam sérios danos ambientais, como contaminação do solo, acidificação de lagos e rios, prejuízos à vegetação e corrosão de construções históricas.

Novos ácidos orgânicos na chuva: uma ameaça crescente

Recentemente, um estudo publicado na revista Nature, trouxe à tona uma descoberta preocupante: além dos ácidos tradicionais já conhecidos, está ocorrendo uma crescente presença de ácidos orgânicos nas chuvas coletadas em diversas regiões do mundo.

Esses ácidos surgem a partir de complexas interações químicas na atmosfera, envolvendo não apenas as emissões de carbono industriais e veiculares, mas também compostos naturais que passam por transformações fotocatalíticas e reações com materiais particulados.

Essa mudança na composição química da chuva pode não apenas intensificar a acidez da precipitação, mas também aumentar sua toxicidade, afetando solos, corpos d'água e a atmosfera urbana e rural.

O estudo da Nature aponta que as atuais emissões, originadas de atividades humanas como a queima de biomassa, uso de combustíveis fósseis e a atividade industrial, estão criando condições atmosféricas propícias à formação desses ácidos orgânicos, ampliando os riscos ambientais e sanitários já associados à chuva ácida.

Impactos ambientais e à saúde

Os impactos dessa alteração química são multifacetados. Do ponto de vista ambiental, solos e recursos hídricos podem sofrer uma acidificação mais severa, afetando diretamente a biodiversidade e a produtividade agrícola.

No contexto urbano, a presença desses ácidos acelera o desgaste de monumentos e construções históricas, comprometendo o patrimônio cultural. E, especialmente, existem riscos para a saúde humana, particularmente em áreas com altos níveis de poluição atmosférica, já que a exposição repetida a esses compostos ácidos e tóxicos pode agravar doenças respiratórias e outras condições clínicas.