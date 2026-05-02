Shakira no Rio: Marinha alerta para mar com ressaca e ondas de 3 metros na orla; veja recomendações

A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para a cidade do Rio de Janeiro, com início às 18h de domingo, 3, e término previsto para as 15h de terça-feira, 5.

O comunicado informa que as ondas podem variar entre 2,5 metros e 3 metros de altura, atingindo a faixa litorânea da capital fluminense. As condições incluem formação de valas e ocorrência de correntes marítimas.

A mobilização de equipes ocorre no contexto de eventos na cidade. Com o show da cantora Shakira, artista colombiana, realizado na praia de Copacabana neste sábado, 2, o Corpo de Bombeiros reforçou o efetivo na orla.

O planejamento operacional prevê a atuação de 176 militares em Copacabana, organizados em seis grupos de intervenção rápida, sendo quatro em terra e dois no mar.

A estrutura inclui 20 postos de guarda-vidas, com 54 agentes distribuídos ao longo da orla. Equipes especializadas em combate a incêndios, salvamento, resgate marítimo e atendimento pré-hospitalar permanecem posicionadas em áreas com maior fluxo de público.

Os recursos mobilizados envolvem sete viaturas de salvamento, drones, embarcações e motocicletas, com foco no deslocamento das equipes.

Profissionais de saúde em motos aquáticas integram a operação, com atuação voltada ao atendimento em regiões de difícil acesso, tanto no mar quanto na faixa de areia.

Orientações Durante Período De Ressaca No Rio

O Centro de Operações Rio, COR-Rio, divulgou recomendações para o período:

Evitar banho de mar e atividades esportivas em áreas afetadas pela ressaca;

Não permanecer em mirantes ou pontos próximos ao mar durante o aviso;

Seguir orientações das equipes do Corpo de Bombeiros nas praias;

Evitar navegação durante o período de ressaca;

Não pedalar na orla caso as ondas atinjam a ciclovia;

Em situações de emergência, acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Que horas começa o show da Shakira?

O espetáculo "Todo Mundo no Rio com Shakira" será exibido a partir das 21h20, neste sábado, 2 de maio.

Onde assistir ao show de Shakira ao vivo?

A apresentação será exibida no dia 2 de maio em diferentes plataformas do grupo Globo. Na TV aberta, a exibição ocorre após o programa "Três Graças", dentro da programação da TV Globo.

Onde assistir ao show de Shakira online?

O especial "Todo Mundo no Rio com Shakira" será transmitido no canal Multishow e na plataforma de streaming Globoplay.