IPVA 2026: descontos podem chegar a 25% no Rio Grande do Sul

Pagamentos antecipados devem ser realizados até 30 de dezembro (Khwanchai Phanthong/EyeEm/Getty Images)
Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 09h15.
O prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 começou nesta terça-feira, 16, para os motoristas do Rio Grande do Sul. Acumulando benefícios, os descontos podem chegar a 25,69%.
Para o próximo ano, o estado manteve as alíquotas de 2025 e a isenção do imposto para veículos 100% elétricos.
Os contribuintes do estado podem obter descontos combinando o pagamento antecipado com a participação nos programas Bom Motorista e Bom Cidadão.
Para obter o desconto por meio do programa, é preciso estar cadastrado na Nota Fiscal Gaúcha (NFG) até 31 de outubro e ter ao menos 50 notas fiscais com data de registro entre 1° de novembro de 2024 e 31 de outubro de 2025.
Os benefícios variam conforme o número de notas acumuladas:
Além dos descontos acima, os gaúchos também podem acumular um percentual extra caso realizem o pagamento do imposto até 30 de dezembro de 2025.
Neste caso, o valor é reduzido em:
Em 2026, o governo estadual mantém as alíquotas para cálculo do valor do IPVA que foram aplicadas no período anterior.
O pagamento da cota única deve ser realizado até 30 de abril de 2026, independente do número final da placa.
Quanto antes o pagamento for realizado, maior o desconto oferecido ao contribuinte gaúcho.
Assim como a cota única, o prazo final para pagamento das parcelas do IPVA 2026 no Rio Grande do Sul é único, sem diferenciação de prazo conforme o número final da placa.
A regularização deve ser feita até o último dia útil de cada mês do primeiro semestre do próximo ano.
Confira as datas finais para o pagamento de cada parcela:
O IPVA é calculado com base no valor venal do veículo declarado na tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e a alíquota estabelecida por cada estado.
O valor arrecadado é dividido entre os governos estadual e municipal para investimento em infraestrutura, saúde, educação e segurança.
Os pagamentos podem ser realizados em bancos conveniados ou via Pix.
No Rio Grande do Sul, as informações completas para pagamento estão disponíveis no site oficial do estado.