IPVA 2026: descontos podem chegar a 25% no Rio Grande do Sul

Benefício contabiliza acumulo de descontos por pagamento antecipado e participação nos programas Bom Motorista e Bom Cidadão

Pagamentos antecipados devem ser realizados até 30 de dezembro (Khwanchai Phanthong/EyeEm/Getty Images)

Gabriela Pessanha

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 09h15.

O prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 começou nesta terça-feira, 16, para os motoristas do Rio Grande do Sul. Acumulando benefícios, os descontos podem chegar a 25,69%.

Para o próximo ano, o estado manteve as alíquotas de 2025 e a isenção do imposto para veículos 100% elétricos.

Descontos no IPVA do Rio Grande do Sul

Os contribuintes do estado podem obter descontos combinando o pagamento antecipado com a participação nos programas Bom Motorista e Bom Cidadão.

Bom Motorista

  • Um ano sem multa (entre 1° de novembro de 2024 e 31 de outubro de 2025): 5% de desconto;
  • Dois anos sem multa (entre 1° de novembro de 2023 e 31 de outubro de 2025): 10% de desconto;
  • Três anos ou mais (ao menos de 1° de novembro de 2022 a 31 de outubro de 2025): 15% de desconto.

Bom Cidadão

Para obter o desconto por meio do programa, é preciso estar cadastrado na Nota Fiscal Gaúcha (NFG) até 31 de outubro e ter ao menos 50 notas fiscais com data de registro entre 1° de novembro de 2024 e 31 de outubro de 2025.

Os benefícios variam conforme o número de notas acumuladas:

  • De 51 a 99 notas: 1% de desconto;
  • De 100 a 149 notas: 3% de desconto;
  • De 150 ou mais: 5% de desconto.

Benefício do pagamento antecipado do IPVA 2026

Além dos descontos acima, os gaúchos também podem acumular um percentual extra caso realizem o pagamento do imposto até 30 de dezembro de 2025.

Neste caso, o valor é reduzido em:

  • 3%, referente ao desconto direto;
  • 4,43%, referente a não aplicação da Unidade Padrão Fiscal (UPF).

Alíquotas cobradas no IPVA 2026 no Rio Grande do Sul

Em 2026, o governo estadual mantém as alíquotas para cálculo do valor do IPVA que foram aplicadas no período anterior.

  • Automóveis e caminhonetes: 3%;
  • Motocicletas: 2%;
  • Caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e camionetes para locação: 1%.

Qual prazo de pagamento da cota única do IPVA 2026?

O pagamento da cota única deve ser realizado até 30 de abril de 2026, independente do número final da placa.

Quanto antes o pagamento for realizado, maior o desconto oferecido ao contribuinte gaúcho.

  • Até 30 de dezembro: 7,4% de desconto;
  • Até 30 de janeiro: 3% de desconto;
  • Até 27 de fevereiro: 2% de desconto;
  • Até 31 de março: 1% de desconto.

Qual prazo de pagamento das parcelas do IPVA 2026?

Assim como a cota única, o prazo final para pagamento das parcelas do IPVA 2026 no Rio Grande do Sul é único, sem diferenciação de prazo conforme o número final da placa.

A regularização deve ser feita até o último dia útil de cada mês do primeiro semestre do próximo ano.

Confira as datas finais para o pagamento de cada parcela: 

  • 1° parcela: até 30 de janeiro;
  • 2° parcela: até 27 de fevereiro;
  • 3° parcela: até 31 de março;
  • 4° parcela: até 30 de abril;
  • 5° parcela: até 29 de maio;
  • 6° parcela: até 30 de junho.

Como é feito o cálculo do IPVA?

O IPVA é calculado com base no valor venal do veículo declarado na tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e a alíquota estabelecida por cada estado.

O valor arrecadado é dividido entre os governos estadual e municipal para investimento em infraestrutura, saúde, educação e segurança.

Onde pagar o IPVA 2026?

Os pagamentos podem ser realizados em bancos conveniados ou via Pix.

No Rio Grande do Sul, as informações completas para pagamento estão disponíveis no site oficial do estado.

