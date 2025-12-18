IPVA 2026: descontos podem chegar a 25% no Rio Grande do Sul

O prazo para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 começou nesta terça-feira, 16, para os motoristas do Rio Grande do Sul. Acumulando benefícios, os descontos podem chegar a 25,69%.

Para o próximo ano, o estado manteve as alíquotas de 2025 e a isenção do imposto para veículos 100% elétricos.

Descontos no IPVA do Rio Grande do Sul

Os contribuintes do estado podem obter descontos combinando o pagamento antecipado com a participação nos programas Bom Motorista e Bom Cidadão.

Bom Motorista

Um ano sem multa (entre 1° de novembro de 2024 e 31 de outubro de 2025): 5% de desconto;

Dois anos sem multa (entre 1° de novembro de 2023 e 31 de outubro de 2025): 10% de desconto;

Três anos ou mais (ao menos de 1° de novembro de 2022 a 31 de outubro de 2025): 15% de desconto.

Bom Cidadão

Para obter o desconto por meio do programa, é preciso estar cadastrado na Nota Fiscal Gaúcha (NFG) até 31 de outubro e ter ao menos 50 notas fiscais com data de registro entre 1° de novembro de 2024 e 31 de outubro de 2025.

Os benefícios variam conforme o número de notas acumuladas:

De 51 a 99 notas: 1% de desconto;

De 100 a 149 notas: 3% de desconto;

De 150 ou mais: 5% de desconto.

Benefício do pagamento antecipado do IPVA 2026

Além dos descontos acima, os gaúchos também podem acumular um percentual extra caso realizem o pagamento do imposto até 30 de dezembro de 2025.

Neste caso, o valor é reduzido em:

3%, referente ao desconto direto;

4,43%, referente a não aplicação da Unidade Padrão Fiscal (UPF).

Alíquotas cobradas no IPVA 2026 no Rio Grande do Sul

Em 2026, o governo estadual mantém as alíquotas para cálculo do valor do IPVA que foram aplicadas no período anterior.

Automóveis e caminhonetes: 3%;

Motocicletas: 2%;

Caminhões, ônibus, micro-ônibus e automóveis e camionetes para locação: 1%.

Qual prazo de pagamento da cota única do IPVA 2026?

O pagamento da cota única deve ser realizado até 30 de abril de 2026, independente do número final da placa.

Quanto antes o pagamento for realizado, maior o desconto oferecido ao contribuinte gaúcho.

Até 30 de dezembro: 7,4% de desconto;

Até 30 de janeiro: 3% de desconto;

Até 27 de fevereiro: 2% de desconto;

Até 31 de março: 1% de desconto.

LEIA MAIS: Bahia oferece desconto de 15% no IPVA 2026; veja condições

Qual prazo de pagamento das parcelas do IPVA 2026?

Assim como a cota única, o prazo final para pagamento das parcelas do IPVA 2026 no Rio Grande do Sul é único, sem diferenciação de prazo conforme o número final da placa.

A regularização deve ser feita até o último dia útil de cada mês do primeiro semestre do próximo ano.

Confira as datas finais para o pagamento de cada parcela:

1° parcela: até 30 de janeiro;

2° parcela: até 27 de fevereiro;

3° parcela: até 31 de março;

4° parcela: até 30 de abril;

5° parcela: até 29 de maio;

6° parcela: até 30 de junho.

Como é feito o cálculo do IPVA?

O IPVA é calculado com base no valor venal do veículo declarado na tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e a alíquota estabelecida por cada estado.

O valor arrecadado é dividido entre os governos estadual e municipal para investimento em infraestrutura, saúde, educação e segurança.

Onde pagar o IPVA 2026?

Os pagamentos podem ser realizados em bancos conveniados ou via Pix.

No Rio Grande do Sul, as informações completas para pagamento estão disponíveis no site oficial do estado.