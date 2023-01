Após reuniões com chefes de Estado, Lula participa hoje do velório de Pelé

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta terça-feira, 3, do velório de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, que acontece desde ontem na cidade de Santos (SP).

Lula embarca ainda na manhã desta terça-feira e deve chegar à cerimônia por volta das 9 horas. A presença de Lula foi confirmada na tarde de segunda-feira, 2.

A ida de Brasília a Santos para a homenagem a Pelé será o primeiro compromisso oficial de Lula em seu segundo dia como presidente.

Na segunda-feira, Lula passou o dia em uma série de reuniões no Palácio do Itamaraty com alguns dos chefes de Estado que vieram a Brasília para a posse presidencial, ocorrida no domingo, 1º de janeiro. Foram dez reuniões bilaterais, com presidentes como de Chile, Argentina e Portugal (estavam previstos 17 encontros na agenda oficial, mas faltou tempo para algumas das conversas, segundo confirmou o Planalto).

Ídolo do futebol mundial e campeão de três Copas do Mundo pela seleção brasileira, Pelé está sendo velado na Vila Belmiro, no litoral paulista. O local é o estádio do Santos, clube pelo qual o rei do futebol jogou a maior parte de sua carreira, de 1956 a 1974. O sepultamento ocorre também nesta terça-feira, e Pelé será enterrado em um cemitério com vista para a Vila.

Pelé faleceu na última quinta-feira, 29, após mais de um mês internado em São Paulo, diante de uma falência múltipla dos órgãos em decorrência do avanço do câncer de cólon — que ele tratava desde 2021.

Velório de Pelé foi adiado para não ocorrer junto à posse de Lula

Apesar da morte há mais de três dias, a pedido da família e do próprio jogador, o cortejo de São Paulo até Santos começou somente na madrugada de 2 de janeiro, dia seguinte à posse de Lula.

A decisão foi tomada após a piora no quadro de Pelé nas últimas semanas. Chegou-se a ventilar a possibilidade de o velório ocorrer no dia seguinte à morte, o que, segundo disseram anteriormente ministros de Lula, inviabilizaria a presença do presidente em virtude da posse. Depois disso, porém, ficou confirmada a cerimônia somente após Lula ser empossado.

No dia da morte de Pelé, o perfil oficial de Lula no Twitter trouxe uma sequência de postagens sobre o jogador e fotos com Lula em seus mandatos anteriores. "Poucos brasileiros levaram o nome do nosso país tão longe feito ele", diz um trecho da mensagem de Lula.

Eu tive o privilégio que os brasileiros mais jovens não tiveram: eu vi o Pelé jogar, ao vivo, no Pacaembu e Morumbi. Jogar, não. Eu vi o Pelé dar show. Porque quando pegava na bola ele sempre fazia algo especial, que muitas vezes acabava em gol. 📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/YQs3K119t9 — Lula (@LulaOficial) December 29, 2022

Lula deu aval para que Porto de Santos seja rebatizado

O novo ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França (PSB), também voltou a dizer nesta segunda-feira que seu desejo é de que o Porto de Santos seja rebatizado em homenagem a Pelé. França assumiu oficialmente o cargo em cerimônia na tarde de ontem.

“Se depender da nossa vontade, o porto de Santos será Porto de Santos Pelé. Para as pessoas sempre lembrarem”, disse o ministro, ao citar que o porto de Santos responde por quase 30% da movimentação de cargas no Brasil.

França é nascido na própria Baixada Santista, na cidade de São Vicente (SP), tendo construído sua carreira política na mesma região onde Pelé se consagrou para o futebol. Foi o ministro o responsável por levar a Lula logo após a morte de Pelé a ideia de rebatizar o porto, e o pleito já teria o aval do presidente.

O porto de Santos está em trâmites iniciais de desestatização, mas França e Lula já indicaram que o novo governo não pretende dar continuidade à privatização.