Parada LGBT+ de SP: veja a programação completa dos 14 trios da 30ª edição

A 30ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo acontece neste domingo, 7, na Avenida Paulista com 14 trios elétricos, mais de 80 atrações e um lema político: "A rua convoca, a urna confirma". O tema faz referência direta às eleições, já que 2026 também marca os 30 anos da urna eletrônica.
A multidão, com camisas do Brasil e famílias com crianças, ocupa o centro da capital paulista para celebrar três décadas de luta e resistência da comunidade LGBTQIAPN+.
Confira a seguir a ordem e a programação completa dos trios.
Programação dos trios
Trio 1 – Abertura: A Rua Convoca
- Apresentação: Silvetty Montilla e Tchaka Drag Queen
- Atrações: Pepita, Chelsea, Divina Valéria, Uriel, Diego Martins, DJ Diveras, DJ Midori e DJ Ivan Rocks
Trio 2 – Famílias LGBT+
- Apresentação: Helena Black e Judy Raiwbow
Atrações: Canoah, Davi Bandeira, Gustavo Vianna, Huddson Viana e Las Bibas from Vizcaya
Trio 3 – ONGs HIV/AIDS
- Atrações: DJ Lorran, DJs L.II.T.Air, Drag Thyfani, Drag Kiara, Trans Betty e Trans Pietra
Trio 4 – Visibilidade Gay
- Apresentação: Xênia Star e Divina Raio Laser
- Atrações: Grag Queen, Chameleo, Fiakra, Kako, Dornelles, DJ Max Souza, DJ Will Capitão, DJ Brunno Capri, DJ Bertô e DJ Urlan
Trio 5 – Visibilidade Bi+
- Apresentação: Karen Bachini e Mãe Silvia
- Atrações: Zumbicore, Lirous K'yo, Nega Jackie, Guilherme Garcia e MC Soffia
Trio 6 – Prefeitura I
- Apresentação: Pri Drag
- Atrações: DJ Junior Lopez, DJ Well Souza, DJ Marcel Sat'anna, DJ Paulo Pringles, Drag Rhaiza Moreno, Drag Thelores, Drag Mirella Houston, Drag Gysella Popovick, Drag Luxa, Drag Ashilley Prado, Drag Dianna D'agua, Drag Athena Joy, Drag Mizzayra Alonzo, Drag Alex Furtado, Drag Angel, Drag Baiana e Drag Natasha Ravelly
Trio 7 – Prefeitura II
- Apresentação: Dimmy Kieer
- Atrações: Traemme, Joe Welck, DJ Alci, DJ Gab Sonzah, Drag Mahina Starlight, Drag Donatella Voggue, Drag Divina Loma, Drag Penelope Jolie, Drag Mina Tosca, Drag Sissy Girl, Drag Dragzonna, Drag Warralla Blachberry, Drag Wandera Jones, Drag Mariana Mercury, Drag Corona Bugie Oogie, Drag Haira Top e Drag Lavignea
Trio 8 – Prefeitura III
- Apresentação: Nelly Winter
- Atrações: DJ Miro Rizzo, Drag Vera Ronsella, Drag Stefany Bourboun, Drag Vynna Whitee, Drag Penopole Jean, Drag Radha Vasconcellos, Drag Ticcy Mirelles, Drag Candice Kay, Drag Suburbia Freedon, Drag Artur Zanety, Drag Jefry Star, Drag Ariella Plin e Drag Marcinha do Corinto
Trio 9 – L'Oréal Groupe
- Atrações: Gloria Groove, Thiago Pantaleão, Lud Anjos, Reddy, Vita e Romero Ferro
Trio 10 – Pessoas Associadas
- Apresentação: Leondethe Ferraz e Drag Tiffany
- Atrações: Gal Maria (cover oficial de Gal Costa), Böor, Drag Con, artistas do British Council (Rhys' Pieces, Rusty Hinges, DJ Dr Bev e Dorian T. Fisk), DJ Tonyy, Brunelli e DJ Thonn
Trio 11 – Visibilidade Lésbica
- Apresentação: Ananda e Debora Dias
- Atrações: Milena Castro, Bárbara Dumonn, DJ Stefany Araújo, DJ Pamela Pri, DJ Nine Kirchenchtejn, DJ Luana Coelho, DJ Cris Vilella e DJ Luanah Hansen
Trio 12 – Visibilidade Travesti/Trans
- Apresentação: Gretta Sttar e Paula Beatriz
- Atrações: Jup do Bairro, Katy da Voz e as Abusadas, Isma Almeida, Boombeat, DJ Lara Pertile, Caique Teodoro, DJ Ledah e DJ Cris Negrini
Trio 13 – Amstel
- Atrações: Pabllo Vittar, Urias, Glaucia, Silvetty, Márcia Pantera, Magal e Renato Lopes
- Participação especial das festas Madame e Nation Disco Club
Trio 14 – Encerramento: A Urna Confirma
- Apresentação: Aysha Pink, Dindry Buck e Salete Campari
- Atrações: Majur, Melody, MC Trans, Lysa Bombom, DJ Zuba, DJ Leo Vilardi e Guto Correa (B2B), DJ Tiago Cardoso e DJ Tico Malagueta