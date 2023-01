Quem são os ministros de Lula: veja lista completa dos 37 nomes

Após a cerimônia de posse do presidente Lula neste domingo, 1º de janeiro, o novo governo oficializou também a nomeação do primeiro escalão do gabinete.

Ao todo, são 37 ministérios ou órgãos do primeiro escalão, como a Advocacia-Geral da União. Os ministros assinaram hoje o termo de posse ao lado de Lula e do vice-presidente, Geraldo Alckmin, além da presença de autoridades como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira.

Na distribuição dos ministérios, há mudanças importantes e que já haviam sido previamente divulgadas, como o desmembramento do "super" Ministério da Economia, que agora terá funções divididas em pastas como a Fazenda (de Fernando Haddad), Planejamento (Simone Tebet) e Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o MDIC (chefiado pelo vice Geraldo Alckmin).

Após a assinatura de hoje, os ministros participam na segunda-feira, 2, das cerimônias de transmissão dos cargos. Em vários ministérios, porém, os atuais ministros vindos do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro já deixaram os cargos, e a transmissão amanhã ocorrerá com algum substituto das pastas.

