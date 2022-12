Messi, Mbappé, Obama: jogadores, celebridades e políticos homenageiam Pelé

A morte de Pelé nesta quinta-feira, 29, gerou comoção e muitas homenagens de jogadores, políticos e personalidades ao eterno rei do futebol. Ídolo de várias gerações, o ex-jogador teve falência múltipla de órgãos. Pelé lutava contra um câncer generalizado, que atingiu intestino (cólon) e se espalhou para o fígado e início do pulmão.

Ao longo da Copa do Catar, a evolução da doença já preocupava e Pelé recebeu diversas homenagens e mensagens ao longo da competição.

Após a notícia da morte do "Atleta do Século", personalidades como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, Emmanuel Macron, presidente Francês, e Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito do Brasil, foram às redes sociais para prestar homenagens.

Veja as homenagens:

Lionel Messi

Neymar Jr.

Richarlison

Emmanuel Macro - presidente da França

Le Jeu. Le Roi. L’Éternité.

O Jogo. O Rei. A Eternidade. pic.twitter.com/ZjeaF7zIGx — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 29, 2022

Cristiano Ronaldo

Jornal argentino Olé

⚽️ La pelota JAMÁS los olvidará... 😢 pic.twitter.com/Kv4ucCsph1 — Diario Olé (@DiarioOle) December 29, 2022

Kylian Mbappé

Galvão Bueno

Usain Bolt - ex-velocista olímpico

Barack Obama - ex-presidente americano

Rafael Nadal - tenista espanhol

LEIA TAMBÉM: