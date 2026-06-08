Quem é Éderson? Convocado para a Copa soma apenas três partidas pelo Brasil

Ederson: volante chega à Copa com apenas três jogos pela Seleção (Rafael Ribeiro/CBF)
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Publicado em 8 de junho de 2026 às 10h39.
Éderson, da Atalanta, foi convocado para a seleção brasileira no último domingo, 7. O jogador entrou no lugar do lateral-direito Wesley, que se lesionou no amistoso contra o Egito e foi cortado do Mundial. A chegada do volante acontece menos de uma semana para a estreia do Brasil na Copa do Mundo.
Aos 26 anos, o atleta chega para defender a Seleção após três temporadas excelentes no futebol italiano. Na última temporada foram 41 jogos, sendo 37 como titular pela Atalanta, com três gols e três assistências.
Seu desempenho, inclusive, chamou a atenção de outros gigantes europeus, como o Manchester United, que tem negociações avançadas para que o atleta chegue e substitua Casemiro.
Nascido em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, em 1999, o jogador iniciou sua trajetória profissional no Desportivo Brasil. Depois, passou pelo Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza, antes de ir para a Itália, em 2022, quando defendeu a Salernitana. Em 2023, assinou com a Atalanta, clube em que está até hoje.
Já na Seleção, o jogador disputou apenas três jogos. Em 2024, esteve na disputa da Copa América, ainda sob comando de Dorival Júnior. Depois esteve nas Eliminatórias, entrando em campo na derrota contra a Argentina por 4 a 1.
Sob o comando de Ancelotti, o jogador foi convocado para jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, mas não saiu do banco.