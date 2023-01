Do cacique Raoni ao menino Francisco: quem foram as pessoas que entregaram faixa a Lula

Ao subir a rampa do Palácio do Planalto, o presidente Lula recebeu a faixa presidencial de um grupo representativo da sociedade civil, que incluiu crianças, negros e indígenas, como o cacique Raoni Metuktire e o menino Francisco, morador de Itaquera em São Paulo, de 10 anos de idade.

AO VIVO: ACOMPANHE OS DESTAQUES DA POSSE DE LULA MINUTO A MINUTO

O gesto veio após dias de mistério sobre quem transmitiria a faixa presidencial a Lula, uma vez que o presidente Jair Bolsonaro viajou para os EUA antes do fim do mandato e não esteve na cerimônia de transição de poder. No primeiro mandato de Lula, em 2003, a faixa foi passada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que encerrava seu mandato naquele momento.

Dessa vez, diante da ausência de Bolsonaro, o objetivo ao escolher um grupo de civis foi transmitir uma mensagem de que o povo brasileiro, simbolicamente, subiu a rampa junto a Lula.

Veja abaixo quem foram as pessoas que estiveram na cerimônia, segundo as informações divulgadas pelo governo federal.

Francisco tem 10 anos, mora em Itaquera, periferia de São Paulo. É corintiano roxo, faz natação, em 2022 ficou em primeiro lugar no campeonato da Federação Aquática Paulista (1° região). Em 2019 esteve em Curitiba para dar "Bom dia Presidente Lula". Em 2019 também esteve no Jogo MST - Amigos do Lula e Amigos do Chico Buarque, nessa ocasião foi a primeira vez que viu o presidente de perto, ficou encantado. Filho de uma Assistente Social e um Advogado que atuam nas causas sociais. Depois de assistir ao filme com a vida do presidente Lula e com a atenção e carinho que recebeu do presidente no Natal dos catadores, Francisco diz que também pode ser presidente.

Aline Sousa, tem 33 anos, catadora desde os 14 anos e a 3ª geração de catadora na família. Sua mãe e avó materna são catadoras da mesma cooperativa. Mãe de filhos 6 meninos e 1 menina, em 2012 Aline foi eleita diretora Secretária da Rede CENTCOOP-DF e 3 anos depois a primeira Presidenta da Rede. Hoje está no seu terceiro mandato. Ingressou no Movimento Nacional de Catadoras como articuladora nacional em 2013 representando os catadores e catadoras do DF. Atualmente é responsável pela Secretaria Nacional da Mulher e Juventude da Unicatadores. Beneficiária do programa Minha Casa Minha Vida onde desde 2009 e mais outras 30 famílias de catadores que também foram contemplados.

O cacique Raoni Metuktire, que dedicou sua vida à defesa da Amazônia e dos povos da floresta. Bepkrakti, mais conhecido por Raoni Metuktire, é reconhecido por indígenas e ribeirinhos como um dos principais representantes da luta pela preservação da floresta e dos povos amazônicos e dedicou sua vida a defesa da vida e dos territórios desses povos. Da aldeia Kraimopry-yaka, onde nasceu, o cacique rodou o mundo pedindo paz. Além Raoni é sinônimo de resiliência! Recentemente, o cacique sobreviveu à três grandes desafios: a morte da sua esposa, Bekwyiká, uma infecção intestinal e um quadro de #Covid19. Aos 90 anos, Raoni segue firme e forte, sempre buscando a paz!

Weslley Viesba Rodrigues Rocha, de 36 anos, é metalúrgico do ABC desde seus 18 anos. Atualmente trabalha na Delga, em Diadema. Tendo passado também por mais duas empresas da categoria: Tecnobank Indústria Metalúrgica e Balanças Toledo. Natural de Diadema, Weslley é casado e pai de dois meninos, Cauã de 18 anos e Apolo de dois meses. Formou-se em Educação Física com o auxílio do Programa de Financiamento Estudantil (Fies). Também possui na sua formação os cursos técnicos profissionalizantes de Desenho Técnico, Matemática Aplicada, Eletricista e Comandos Elétricos, do SENAI da Escola Livre para Formação Integral “Dona Lindu”. Apaixonado por cultura Wesley também é DJ em um grupo de RAP chamado ‘Falange’ e conta sua caminhada e luta através da música.

Murilo de Quadros Jesus, 28 anos, filho de Margarida Cristina de Quadros e Júlio César de Jesus. É professor, formado em Letras Português e Inglês (UTFPR) e mora em Curitiba. Atuou como professor de português como língua adicional na Universidad de La Sabana (Bogotá, Colômbia) entre 2016 e 2017 e foi bolsista Fulbright como professor de português na Bluefield College (West Virginia, EUA) entre 2021 e 2022.

Cozinhar é a paixão da dona Jucimara Fausto dos Santos, paranaense nascida em Palotina e hoje morando em Maringá. Desde sempre dedicou sua vida a cozinha e foi num concurso de culinária na Vigília Lula Livre que Jucimara foi chamada pra fazer pão. Dedicada e fazendo tudo com muito amor e acabou ficando cozinhando lá por dez meses. Hoje cozinha para na Associação dos Funcionários da Universidade Estadual do Maringá e quando tem condições faz pão para doação.

Ivan Baron, jovem Potiguar que desde cedo teve que aprender o significado da palavra “RESISTÊNCIA”, aos 3 anos de idade teve meningite viral, doença que causou a sua Paralisia Cerebral, que apesar do nome, nunca lhe PARALISOU!

Referência na luta Anticapacitista e considerado um dos embaixadores da Inclusão nessa sociedade tão excludente, ele se coloca no lugar de ensinar com afeto, carinho, mas também de maneira firme para que ninguém fique para trás!

Flávio Pereira, 50 anos, nascido em 7 de maio de 1972, natural de Pinhalão, estado do Paraná. Profissão Artesão. Filho de Iraci Rosa Pereira e José Paulo Pereira. Esteve na vigília Lula Livre nós 580 dias ajudando nas atividades do cotidiano.