Lula entra em fase de preparação para lançar candidatura

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) inicia nesta semana uma nova etapa de preparação para a campanha à reeleição. Após concluir a agenda de inaugurações de obras do governo, o petista deve concentrar esforços na organização da convenção nacional do PT, marcada para 2 de agosto, em São Paulo, quando pretende oficializar sua candidatura.

Até a convenção, a previsão de aliados é que Lula mantenha uma agenda voltada a encontros fechados, principalmente à noite e nos fins de semana, com representantes de diferentes setores da sociedade. A expectativa é que a campanha de rua comece somente após a oficialização da candidatura.

A convenção estava inicialmente prevista para ocorrer em Brasília, em 1º de agosto, mas foi transferida para São Paulo a pedido do presidente. A avaliação do entorno de Lula é que o estado, considerado o berço político do PT, terá papel decisivo na disputa eleitoral.

Nas eleições de 2022, Lula recebeu 44,76% dos votos válidos no segundo turno em São Paulo, enquanto Jair Bolsonaro obteve 55,24%. Integrantes da campanha consideram fundamental repetir ao menos esse desempenho entre os eleitores paulistas.

Lula encerra agenda de inaugurações antes das restrições eleitorais

Na última sexta-feira, 4, Lula concluiu a fase de inaugurações do governo com uma cerimônia no Palácio do Planalto para acompanhar entregas simultâneas nas áreas de educação, saúde e habitação em diferentes estados.

A legislação eleitoral proíbe que candidatos participem de inaugurações de obras públicas nos três meses que antecedem o primeiro turno e restringe atos que possam ser interpretados como promoção institucional de agentes públicos.

O evento contou com transmissões ao vivo de representantes do governo em 12 cidades distribuídas pelos estados do Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, Piauí, Alagoas e Pernambuco.

Na semana passada, o presidente também participou do lançamento do programa Desenrola para adimplentes, anunciou o Plano Safra 2026/27 para a agricultura empresarial e familiar e cumpriu agendas na Bahia, no Rio Grande do Norte e no Ceará para entrega de obras e equipamentos públicos.

Durante a passagem pelo Rio Grande do Norte, Lula inaugurou o Túnel Major Sales, no ramal do Apodi da transposição do Rio São Francisco, antes da chegada da água ao local da cerimônia. O presidente atribuiu o episódio a um "erro de cálculo". Posteriormente, o Palácio do Planalto informou que não houve falha na estrutura e explicou que a água ainda percorria o sistema de canais da transposição.

A campanha de Lula também ganhará reforços a partir desta semana. Um dos nomes é o fotógrafo Ricardo Stuckert, um dos auxiliares mais próximos do presidente, que deixará o cargo de secretário de Produção e Divulgação de Conteúdo Audiovisual da Presidência.

Stuckert passará a coordenar a estratégia de redes sociais da campanha, incluindo plataformas como Instagram e TikTok, ao lado de Nicole Briones, responsável pela área digital do PT.

*Com O Globo