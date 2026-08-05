Pesquisa Meio/Ideia: Lula tem 48,5% e Flávio Bolsonaro, 43%, no 2º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria os principais adversários em disputas de segundo turno, aponta a nova rodada da pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 5.

Contra seu principal adversário, o senador Flávio Bolsonaro (PL), o petista tem a margem mais apertada, com 48,5% das intenções de voto, frente a 43% do adversário principal. Votos brancos e nulos somam 4% e os que não sabem são 4,5% neste cenário.

Quando testado contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o presidente da República venceria por 48,5% a 40%. Neste embate, votos brancos e nulos somam 7%, enquanto 4,5% não souberam responder.

Já no duelo direto com o ex-governador mineiro, Romeu Zema (Novo) a distância aumenta. O placar é de 48,5% a 37% a favor do petista. Votos brancos e nulos somam 8,5%, e 6% não sabem.

No embate contra Renan Santos (Missão), o militante do MBL tem o pior desempenho em disputas diretas com o presidente. Lula registra 48% ante 34,7%. Votos brancos e nulos totalizam 10,3%, e 6,9% não sabem responder.

A vantagem reflete a consolidação apresentada logo na simulação estimulada de primeiro turno. Nesse cenário inicial, Lula lidera com 43%, seguido por Flávio Bolsonaro com 35%.

Entre os demais nomes listados, Ronaldo Caiado tem 5,7%, Renan Santos anota 4,7% e Romeu Zema marca 2,6%.

Eleitorado cada vez mais decidido

A pesquisa também mediu o nível de decisão do eleitorado brasileiro. Faltando cerca de dois meses para o pleito, 66% se dizem decididos da declaração de voto em presidente. Outros 34% afirmam que ainda podem mudar.

Avaliando a série histórica, a decisão é crescente, enquanto a margem de conversão de votos fica cada vez mais apertada. Os decididos vêm crescendo cerca de 2 pontos percentuais entre os levantamentos Meio/Ideia, mesma proporção de queda dos indecisos.

A pesquisa Meio/Ideia entrevistou 1.500 eleitores entre 31 de julho a 3 de agosto de 2026, por meio de pesquisa telefônica. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Meio/Ideia e está registrado no TSE sob o protocolo BR-04579/2026.