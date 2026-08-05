Pesquisa Genial/Quaest: aprovação de Lula fica estável em 48% e desaprovação segue em 47%

O trabalho do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 48% dos eleitores brasileiros, segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 5.

O levantamento também indica que a desaprovação da gestão federal alcança 47%. A parcela dos que não sabem ou não responderam soma 5%.

Os números atuais retratam um cenário de estabilidade em relação à pesquisa anterior. Em julho, a taxa de aprovação marcava os mesmos 48%, enquanto a desaprovação já se encontrava no patamar de 47%, sem oscilação.

Os números da avaliação do governo reforçam o cenário de um eleitorado dividido. De acordo com o instituto, 36% avaliam a gestão como positiva, índice estatisticamente idêntico aos 36% que a classificam como negativa. Os eleitores que consideram o governo regular somam 26%.

Nordeste e baixa renda mantém aprovação de Lula

O atual presidente mantém seus melhores índices ancorados nos redutos históricos. O governo atinge aprovação majoritária na região Nordeste (66%) e na base da pirâmide econômica, marcando 59% entre quem ganha até 2 salários mínimos. Os beneficiários do Bolsa Família consolidam o bloco de apoio, registrando 66% de aprovação contra apenas 28% de desaprovação.

Na outra ponta, o governo federal enfrenta os maiores gargalos de popularidade no Sul, onde a desaprovação bate 58%, e no Sudeste, com 52%. Entre os brasileiros com renda superior a 5 salários mínimos, a desaprovação alcança 58%. O segmento evangélico mantém resistência ao Executivo, com 57% desaprovando o governo, enquanto 53% dos católicos manifestam aprovação.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2.004 eleitores entre 31 de julho e 3 de agosto, por meio de entrevistas face a face e domiciliares. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por Genial Investimentos e está registrado no TSE sob o protocolo BR-06591/2026.