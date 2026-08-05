Como transformar texto ou PDF em planilha usando IA?

PDF em planilha com IA: como usar inteligência artificial para organizar dados em Excel ou Google Sheets (Imagem gerada por IA)
Colaboradora
Publicado em 5 de agosto de 2026 às 09h08.
Extrair dados de um PDF ou de um bloco de texto e organizá-los em planilha não precisa mais ser um trabalho manual e que leva horas para ficar pronto. Em 2026, as as principais plataformas de inteligência artificial (IA) fazem essa conversão a partir de um comando em linguagem natural, em que o usuário envia o arquivo ou cola o texto, descreve a estrutura desejada e recebe um arquivo .xlsx ou .csv pronto para abrir no Excel ou no Google Sheets.
O processo funciona tanto para PDFs com tabelas (relatórios financeiros, notas fiscais, extratos) quanto para texto não estruturado (e-mails, atas de reunião, listas coladas de mensageiros). A diferença entre as plataformas está no tipo de documento que cada uma processa melhor e no grau de integração com o ambiente de trabalho do usuário.
O ChatGPT aceita upload de PDFs e gera arquivos Excel para download dentro da própria conversa. O processo funciona para assinantes dos planos Go, Plus e Pro.
Para PDFs com tabelas bem definidas (faturas, relatórios contábeis), o resultado costuma sair limpo na primeira tentativa. Em documentos com layout irregular ou texto corrido, pode ser necessário refinar o comando — especificar quais colunas criar e como separar os dados.
O ChatGPT também opera dentro do Excel por meio de um add-in lançado em 2026. O recurso funciona como uma barra lateral dentro da planilha e permite importar dados de PDFs sem sair do programa.
O Claude lê PDFs com até 500 páginas em uma única conversa e gera arquivos Excel para download. O recurso de criação de arquivos está disponível para assinantes dos planos Pro e Max.
O ponto forte do Claude para essa tarefa é a janela de contexto de 200 mil tokens, que permite processar documentos longos — contratos, relatórios de auditoria, manuais técnicos — sem perder informações ao longo do arquivo. Para PDFs curtos com tabelas simples, o resultado é comparável ao do ChatGPT.
O Microsoft Copilot opera dentro do próprio Excel para assinantes do Microsoft 365. Em 2026, o recurso passou a aceitar PDFs escaneados e com tabelas, convertendo páginas em dados estruturados dentro da planilha aberta.
A vantagem do Copilot é a integração direta com o Excel — os dados entram formatados nas células, com reconhecimento de tipos (datas, moedas, números). Para quem já trabalha com o Microsoft 365, é o caminho com menos fricção.
O Gemini, do Google, passou a gerar arquivos para download em abril de 2026 — incluindo planilhas em formato .xlsx, .csv e Google Sheets. O recurso está disponível para todos os usuários do Gemini.
Para quem usa Google Workspace, o Gemini Notebook (antigo NotebookLM) oferece o recurso Data Tables: o usuário sobe documentos como fonte, e a IA organiza as informações em tabelas exportáveis para o Google Sheets.
Quando o documento original está em papel — recibos, inventários impressos, cardápios —, o processo começa pelo celular. Apps de scanner com OCR (reconhecimento óptico de caracteres) digitalizam o papel e geram um PDF pesquisável, que pode ser enviado a qualquer uma das plataformas acima.
Adobe Scan (gratuito para iOS e Android) captura o documento com correção automática de perspectiva e aplica OCR ao texto. O PDF gerado pode ser exportado para o Adobe Acrobat, que oferece conversão direta para .xlsx. O fluxo completo funciona sem assinatura paga para conversões simples.
vFlat Scan (iOS e Android) é voltado para digitalização de livros e documentos com páginas curvas. O app aplica OCR e exporta para PDF, Word ou TXT. Para chegar à planilha, o arquivo precisa ser processado em uma segunda etapa — enviando o PDF ao ChatGPT, Claude ou Gemini com o comando de conversão.
A escolha depende do formato do arquivo de origem e do ambiente de trabalho do usuário.
Em todos os casos, é recomendável revisar as primeiras e as últimas linhas da planilha gerada para confirmar que o alinhamento das colunas e a integridade dos dados estão corretos — sobretudo em documentos com formatação irregular ou campos mesclados.