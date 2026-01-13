Brasil

Eleições 2026: quem são os pré-candidatos à Presidência até agora

Políticos já confirmaram que devem concorrer ao cargo do executivo no pleito deste ano

Eleições 2026: políticos como Lula e Flávio Bolsonaro informaram ser pré-candidatos (Divulgação)

Giovanna Bronze
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 12h07.

O Brasil irá às urnas em 2026 para escolher seu próximo presidente da República. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de 155 milhões de brasileiros devem participar do pleito marcado para ocorrer em 4 de outubro.

Embora as eleições estejam programadas só para ocorrer no segundo semestre do ano, alguns políticos já se anunciaram como pré-candidatos e outros já estão sendo testados em pesquisas de intenção de voto antes de oficializarem seus nomes para o pleito.

Quem são os pré-candidatos para as eleições de 2026?

Lula (PT)

O atual presidente da República já confirmou que pretende disputar as eleições neste ano. Em outubro de 2025, Lula disse que está "mesma energia de quando eu tinha 30 anos de idade" e que irá disputar o quarto mandato no Brasil.

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante entrevista à TV Verdes Mares. Fortaleza (CE)
Foto: Ricardo Stuckert / PR

Flávio Bolsonaro (PL)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou em dezembro de 2025 que foi escolhido pelo pai Jair Bolsonaro para ser o sucessor do ex-presidente na política.

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) concede entrevista.

Ronaldo Caiado (União)

O governador de Goiás é considerado um dos possíveis nomes para a direita na corrida eleitoral de 2026. Anteriormente, o plano de Caiado era anunciar uma chapa com o cantor Gusttavo Lima como vice, mas o sertanejo desistiu.

Romeu Zema (Novo)

Outro atual governador que pretende disputar o pleito eleitoral por um cargo mais alto é o mineiro Romeu Zema (Novo). Em agosto do ano passado, ele lançou a pré-candidatura à Presidência para as eleições de 2026 durante evento do partido em São Paulo.

Aldo Rebelo (DC)

O ex-ministro Aldo Rebelo anunciou que lançará oficialmente sua pré-candidatura à Presidência da República no próximo dia 31 de janeiro, em São Paulo. Após deixar o MDB, ele se filiou ao partido Democracia Cristã (DC), pelo qual deverá concorrer.

Renan Santos (Missão)

Renan Santos anunciou que é pré-candidato à presidência pelo Missão, partido do qual é presidente e que é ligado ao MBL.

Renan Santos, pré-candidato ao Palácio do Planalto

Renan Santos, pré-candidato ao Palácio do Planalto (Instagram/Reprodução)

Por que eles ainda não são considerados candidatos?

Para serem oficialmente considerados candidatos, os políticos precisam ser lançados pelo partido e cadastrados no site do TSE.

De acordo com o calendário eleitoral de 2026, as convenções partidárias - programadas para acontecer de 20 de julho a 5 de agosto de 2026 - são feitas para que os candidatos possam ser escolhidos. Após isso, eles então podem ser cadastrados no TSE para concorrer ao pleito.

Após a definição das candidaturas, as siglas então têm até 15 de agosto para registrar os candidatos na Justiça Eleitoral.

