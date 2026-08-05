'Desculpem, mas o bitcoin vai cair para US$ 43,5 mil', diz Michael Terpin

Embora o bitcoin já tenha perdido metade de sua capitalização de mercado, o investidor veterano em criptomoedas Michael Terpin afirma que o ativo ainda tem muito espaço para cair antes de atingir o fundo do poço.

“Ainda temos muito sofrimento pela frente”, disse Terpin ao Cointelegraph no programa Trade Secrets. Terpin acredita que o bitcoin acabará caindo “66%” em relação à sua máxima histórica de US$ 126.100, atingida em outubro de 2025. “Acho que isso nos levará para a faixa dos US$ 40, e acredito que é mais ou menos para onde vamos”, disse Terpin.

Para ser preciso, uma queda de 66% em relação à máxima histórica faria com que o bitcoin fosse negociado por US$ 43.500, um preço que o ativo não vê desde o início de fevereiro de 2024. O investidor de 68 anos, muitas vezes chamado de "Padrinho das Criptomoedas", já viu o bitcoin despencar vezes suficientes para saber o que é um verdadeiro fundo do poço.

As 'características definidoras' de um fundo do bitcoin

Terpin não acredita que os mercados já tenham sofrido uma verdadeira capitulação. "Uma das características marcantes de um fundo do poço é que ele não se recupera imediatamente", afirma Terpin.

Terpin destaca que a ganância é invariavelmente o motivo pelo qual a maioria dos traders não consegue prever corretamente os ciclos de mercado. Ele cita o pico do ciclo anterior do bitcoin em novembro de 2021, quando o ativo atingiu cerca de US$ 69.000 antes de entrar em um longo período de consolidação. “Havia bastante tempo para sair acima de US$ 60.000. Mas aí todo mundo achou que ia chegar a US$ 100.000”, diz Terpin, “lembra dos olhos de laser?”

Naquela época, Terpin não estava confiante de que o bitcoin chegaria a US$ 100.000. "Eu achava que havia uma possibilidade de chegar a cem, mas pensava que o ponto ideal seria oitenta e cinco. E, obviamente, teve um desempenho inferior a isso por causa de toda a conjuntura macroeconômica negativa", diz Terpin.

“Já tivemos dois ciclos consecutivos com um cenário macroeconômico ruim. E era de se esperar um cenário macroeconômico positivo vindo de Trump, mas as tarifas e outras medidas permitiram muita manipulação”, diz Terpin.

O bitcoin finalmente atingiu a marca de US$ 100.000 em dezembro de 2024, apenas um mês depois de Donald Trump ter vencido a eleição presidencial dos EUA.

Terpin trabalhou com o Ethereum em seus estágios iniciais

Terpin foi um dos primeiros investidores na indústria de criptomoedas e é o fundador e CEO da Transform Ventures, uma empresa de consultoria em blockchain.

Por meio de sua empresa, ele trabalhou em diversos projetos durante seus estágios iniciais de desenvolvimento, que posteriormente se tornaram grandes nomes do setor, incluindo Ethereum, Tether e WAX. Ele também foi consultor da Mastercoin, a primeira oferta inicial de moedas (ICO) do mundo, em 2013. Mais tarde, a empresa ficou conhecida como Omni Layer.

Terpin afirma ter sido o primeiro investidor em criptomoedas a se mudar para Porto Rico, ilha conhecida por suas políticas tributárias favoráveis ​​às criptomoedas. Desde que se mudou, ele também investiu e ajudou a financiar diversas startups sediadas na ilha.

Michael Terpin afirma que o ciclo de quatro anos ainda não terminou

Ele está convencido de que o bitcoin ainda está seguindo seu ciclo tradicional de quatro anos, apesar do debate no setor em 2025 sobre se a adoção institucional e o lançamento de fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) à vista poderiam ter alterado o padrão usual de expansão e retração do mercado.

"Acho que ainda estamos seguindo a tendência de redução pela metade. Esse argumento de que, sabe, só vamos subir daqui para frente porque as instituições não vendem é uma bobagem, certo? As instituições vendem, sim."

Terpin também se mostra cauteloso em relação a empresas construídas em torno da exposição ao bitcoin, incluindo a Strategy e a agressiva estratégia de acumulação de bitcoin de seu presidente executivo, Michael Saylor.

Comprar ações da Strategy ou Bitcoin?

Embora reconheça o sucesso de Saylor, Terpin afirma que os investidores devem compreender os riscos de investir em uma estrutura corporativa em vez de possuir o ativo subjacente.

“Historicamente, comprar ações da Strategy na baixa e vendê-las na alta tem sido mais vantajoso do que comprar bitcoin”, diz Terpin. “Resta saber se Michael Saylor conseguirá manter essa estratégia, e ele evitou a ruína em 2022, quando chegou a estar com prejuízo em bitcoin.” Mas Terpin, pessoalmente, “prefere apostar no bitcoin do que em uma única empresa”.

De fato, investidores que buscam uma abordagem de baixa manutenção também devem apostar no bitcoin em vez de investir em altcoins, que exigem uma gestão muito mais ativa.

“Você só precisa analisar seu portfólio umas duas vezes durante o ciclo de quatro anos”, diz Terpin.

“Quando estivermos perto do fundo do poço, veja se é hora de comprar. E quando estivermos perto do topo, veja quando é hora de vender. E no resto do tempo você pode simplesmente estar no campo de golfe. Já com as altcoins, você tem que estar, tem que estar ligado o tempo todo”, diz Terpin.

Veteran crypto investor @michaelterpin reveals that he isn’t convinced $BTC has found its bottom yet, suggesting there could still be more downside ahead, with prices potentially falling into the $40,000 range. “One of the defining hallmarks of the bottom is that it doesn’t pop… pic.twitter.com/4BfK7pMZ0X — Cointelegraph (@Cointelegraph) July 31, 2026

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