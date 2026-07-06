Três chapas à Presidência anunciaram candidatos a vice; veja quem são

A menos de 100 dias do primeiro turno, marcado para 4 de outubro, as composições das chapas para a eleição presidencial de 2026 ainda estão no começo. Até o momento, três dos 13 pré-candidatos à presidência da República anunciaram oficialmente quem ocupará a vaga de vice em suas chapas.

A definição mais recente foi a de Renan Santos, do partido Missão, o braço partidário do Movimento Brasil Livre (MBL). Na noite de quarta-feira, 1º, o partido oficializou o coronel Aroldo Medina como vice na chapa de Santos. O anúncio foi feito durante um evento realizado no Rio Grande do Sul.

"Nosso vice tem 62 anos, chegou ao posto de Tenente-Coronel da PM, foi chefe da Defesa Civil do RS e comandante da Brigada Militar", escreveu Renan Santos em uma publicação sobre o anúncio.

Nesta semana, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), confirmou o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, como candidato a vice-presidente. Kassab já estava envolvido na campanha de Caiado desde antes do anúncio oficial de que o PSD lançaria o goiano como candidato.

Antes deles, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já havia definido a composição de sua candidatura à reeleição. Em março, Lula confirmou que manterá o atual vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), como companheiro de chapa nas eleições deste ano.

Chapas indefinidas

Enquanto essas três chapas já anunciaram oficialmente seus candidatos à vice-presidência, os demais pré-candidatos ainda negociam alianças e discutem possíveis composições.

O senador Flávio Bolsonaro (PL), por exemplo, afirmou que pretende escolher uma mulher para a vaga de vice, em uma tentativa de conquistar o eleitorado feminino, com o qual não é tão popular.

Entre os nomes mencionados publicamente estão as deputadas federais Júlia Zanatta (PL), Bia Kicis (PL) e Simone Marquetto (PP), além da ex-presidente da Caixa Econômica Federal Daniella Marques (Republicanos). Até o momento, porém, nenhuma definição oficial foi anunciada.

O ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), também não confirmou um nome para compor sua chapa. Entre os cotados está o empresário Geraldo Rufino (PODE).

Na Democracia Cristã, o partido trabalha para definir a composição da chapa liderada pelo ex-ministro do STF Joaquim Barbosa. Segundo o presidente nacional da legenda, João Caldas, a sigla mantém diálogo com diferentes partidos em busca de uma aliança para a disputa presidencial.

As negociações devem ganhar intensidade com a proximidade do período de convenções partidárias, que começa em 20 de julho. É nessa etapa que as candidaturas precisam ser oficialmente homologadas pelos partidos antes do registro junto à Justiça Eleitoral, em agosto.

Confira os pré-candidatos e os vices já anunciados: