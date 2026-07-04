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A três meses do 1º turno, quem está na frente nas pesquisas para presidente?

Ao longo desta semana, os dois levantamentos presidenciais publicados mostram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva bem à frente do senador Flávio Bolsonaro

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Ricardo Stuckert/Agência Senado/Montagem Exame/Flickr)

Eleições 2026: Pesquisas medirão decisão do eleitorado brasileiro (Ricardo Stuckert/Agência Senado/Montagem Exame/Flickr)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 4 de julho de 2026 às 09h19.

Neste sábado, 4, inaugura-se o período de três meses que antecede o primeiro turno das eleições gerais de 2026, marcado para o dia 4 de outubro. As pesquisas ainda mostram um país polarizado, com empates ou vantagens que mudam de uma semana para a outra.

Ao longo desta semana, os dois levantamentos presidenciais publicados mostram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) bem à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL). Os dois pré-candidatos lideram isolados nas simulações de primeiro turno.

Os estudos sobre a corrida ao Planalto divulgados entre os dias 29 de junho e 3 de julho foram BTG/Nexus e AtlasIntel.

A seguir, confira os principais números de cada pesquisa.

BTG/Nexus

Na pesquisa BTG/Nexus, divulgada na segunda-feira, 29, o petista aparece com 42% das intenções de voto, contra 34% de Flávio Bolsonaro no primeiro turno, uma diferença de oito pontos percentuais.

A série histórica da pesquisa mostra estabilidade do presidente e queda do senador do PL. Lula oscilou de 41% no fim de março para 42% na rodada divulgada nesta segunda-feira, enquanto Flávio Bolsonaro caiu de 38% para 34% no mesmo período.

O segundo turno medido pela pesquisa também resultou em vitória para o presidente. Lula registra 47% e Flávio Bolsonaro, 44% das intenções de voto.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula: 47%
  • Flávio Bolsonaro: 44%
  • Branco/Nulo: 8%
  • NS/NR: 1%

AtlasIntel

A pesquisa AtlasIntel foi divulgada na última quarta-feira, 1º. No cenário estimulado de primeiro turno, o presidente Lula lidera com quase dez pontos percentuais de vantagem. Lula registra 46,3% e Flávio Bolsonaro, 36,6% das intenções de voto.

Na comparação com abril, a popularidade do petista cresceu, enquanto Flávio recuou 2,4 pontos. Esse é o primeiro levantamento do instituto após a crise entre o senador e Michelle e a operação da PF contra o ex-líder do governo no Senado, Jaques Wagner.

Já em um possível segundo turno, a pesquisa revelou que o presidente Lula venceria todos os adversários testados em embates diretos. Contra Flávio Bolsonaro, o presidente aparece com 48,8% das intenções de voto, contra 42,3% do senador.

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula: 48,8%
  • Flávio Bolsonaro: 42,3%
  • Branco/Nulo/NS: 8,9%
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