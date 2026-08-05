Invest

BTG InsightsGuia de InvestimentosInvest OpinaInvest ProMercadosMinhas FinançasOnde Investir

Disney fecha trimestre em alta com Toy Story 5; lucro sobe 21%

Companhia cresce com Toy Story 5 e Disney+; receita total sobe 7% e lucro dos segmentos, 21%

Disney: companhia registra forte trimestre com cinema, streaming e parques em alta. (Disney/Pixar/Divulgação)

Disney: companhia registra forte trimestre com cinema, streaming e parques em alta. (Disney/Pixar/Divulgação)

Ana Luiza Serrão
Ana Luiza Serrão

Repórter de Invest

Publicado em 5 de agosto de 2026 às 09h40.

A Walt Disney Company apresentou um resultado sólido no terceiro trimestre fiscal de 2026, impulsionada pelo desempenho de seus filmes, pelo avanço do streaming e pela força dos parques. As ações (DIS) reagem subindo 3,09% no pré-mercado, em Nova York, na manhã desta quarta-feira, 5.

A receita total da companhia chegou a US$ 25,2 bilhões no período, alta de 7% em relação aos US$ 23,7 bilhões registrados um ano antes. Já o lucro operacional dos segmentos avançou 21%, para US$ 5,6 bilhões, superando as expectativas da própria empresa e reforçando a confiança para o ano.

Cinema impulsiona entretenimento

O entretenimento foi beneficiado pelo desempenho de produções cinematográficas e pela evolução das plataformas digitais. O principal destaque foi Toy Story 5, lançado em junho, que ultrapassou US$ 1 bilhão em bilheteria global e levou a franquia a superar US$ 4 bilhões em arrecadação histórica.

O sucesso do filme também ajudou outras áreas do negócio. A Disney registrou o maior crescimento trimestral em receita de produtos de consumo em cinco anos ou 20 trimestres, além de aumento no engajamento do Disney+, com mais de 2 bilhões de horas assistidas da franquia na plataforma.

Mas nem todos os lançamentos tiveram o mesmo desempenho. Produções como "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" e o novo filme da Moana ficaram abaixo das expectativas nas bilheterias. Ainda assim, a companhia destacou que esses conteúdos continuam gerando valor por meio de atrações nos parques e vendas de produtos.

No streaming, a receita de assinaturas de vídeo sob demanda cresceu 11%, passando para US$ 5,53 bilhões. Especificamente a receita de assinaturas cresceu 15%, indo de US$ 4,11 bilhões para US$ 4,71 bilhões. Com isso, o Disney+ encerrou o trimestre com margem operacional de 13%.

ESPN bate recordes de audiência

O segmento de esportes, liderado pela ESPN, teve um trimestre de forte audiência, com as finais da Associação Nacional de Basquete dos Estados Unidos (NBA, em inglês) e da Liga Nacional de Hóquei (NHL, em inglês). Todavia, houve impacto do aumento dos custos de programação.

A ESPN também alcançou seu melhor mês de junho em alcance digital, chegando a quase 230 milhões de fãs únicos nos EUA. Apesar do desempenho comercial, o lucro operacional da divisão caiu 17%, para US$ 858 milhões, ante US$ 1,03 bilhão um ano antes.

A queda foi explicada pelo aumento nos custos de direitos esportivos, incluindo a renovação de contratos como o da NBA, além de disputas relacionadas à distribuição de conteúdo.

A Disney também segue ampliando a integração da ESPN ao ambiente digital, com mais conteúdos sendo incorporados ao Disney+ e investimentos para transformar o aplicativo da rede em uma plataforma central para fãs de esportes.

Menos turistas internacionais

A área de experiências, que reúne parques temáticos e cruzeiros, também manteve ritmo forte de crescimento. A receita da divisão cresceu 10%, para quase US$ 10 bilhões no trimestre.

A frota de cruzeiros ganhou capacidade com a chegada dos navios Disney Destiny e Disney Adventure, aumentando em cerca de 50% o número de cabines disponíveis.

O lucro operacional do segmento avançou 20%, chegando a US$ 3 bilhões, apoiado pelo aumento do gasto per capita dos visitantes nos parques domésticos e por um maior volume de público local.

Esse resultado compensou o impacto negativo da menor presença de turistas internacionais, que voltou a pressionar o desempenho no período, embora em ritmo menos intenso do que o observado no trimestre anterior.

Apesar de uma desaceleração nos parques da Ásia, a companhia destacou o bom desempenho da Disneyland Paris após a inauguração da área temática "World of Frozen" e manteve uma visão positiva para o quarto trimestre.

Disney amplia uso da IA

A Disney também destacou investimentos em inteligência artificial para melhorar processos criativos e operações nos parques. Ferramentas estão sendo usadas para acessar conhecimento acumulado da companhia e realizar simulações no desenvolvimento de novos projetos.

Na estratégia financeira, a companhia anunciou a venda de sua participação de 50% na A+E Global Media por cerca de US$ 1,2 bilhão. Os recursos serão destinados à recompra de ações.

A companhia também elevou sua meta de recompra de ações para o ano fiscal de 2026 para pelo menos US$ 9 bilhões, respaldada pela expectativa de um crescimento de, aproximadamente, 12% no lucro por ação ajustado no período.

A Disney também manteve a projeção de crescimento de dois dígitos para o indicador no ano fiscal de 2027.

Acompanhe tudo sobre:DisneyBalanços

Mais de Invest

Stoxx 600: Por que a bolsa europeia está renovando recordes em 2026?

Rival da Nvidia cresce 50% com IA, mas ações despencam 9%; veja por quê

Por que as ações da SpaceX caem 11% após balanço acima do esperado?

O plano do JP Morgan para tirar investidor do 'Ibovespa de 20 anos atrás'

Mais na Exame

Future of Money

'Desculpem, mas o bitcoin vai cair para US$ 43,5 mil', diz Michael Terpin

ExameLab

Como transformar texto ou PDF em planilha usando IA?

Exame IN

Trackfy WakeCap compra startup de Singapura para conectar IA ao planejamento de grandes obras

Mercados

Stoxx 600: Por que a bolsa europeia está renovando recordes em 2026?