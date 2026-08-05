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O Claude caiu? Anthropic confirma falha nesta quarta-feira, 5

Erros afetam Mythos 5, Fable 5, Opus 5 e Sonnet 5 desde a manhã desta quarta-feira; empresa diz ter identificado a causa e trabalha na correção

(Smith Collection/Gado/Getty Images)

(Smith Collection/Gado/Getty Images)

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 5 de agosto de 2026 às 09h42.

Usuários do Claude, assistente de inteligência artificial da Anthropic, enfrentam instabilidade desde a manhã desta quarta-feira, 5.

A própria empresa confirmou o problema em sua página de status: "Identificamos a causa dos erros elevados em requisições ao Claude Mythos 5, Claude Fable 5, Claude Opus 5 e Claude Sonnet 5 e estamos trabalhando em uma correção", informou, às 7h05 no horário UTC (4h05 em Brasília).

Em nova atualização, às 9h13 UTC (6h13 em Brasília), a companhia disse seguir trabalhando no reparo, sem previsão de normalização.

A falha atinge toda a linha de modelos da empresa, o que afeta não só o site e o aplicativo do Claude, mas também a API — usada por milhares de empresas — e o Claude Code, a ferramenta de programação por IA que virou um dos principais produtos da companhia. O Downdetector registrou um pico de relatos de usuários no início da manhã.

O episódio não é isolado. Serviços de monitoramento contabilizam mais de 160 incidentes registrados no Claude desde janeiro deste ano, entre quedas e degradações de desempenho, reflexo da pressão sobre a infraestrutura de uma empresa que lançou quatro modelos em menos de dois meses e disputa com a OpenAI o mercado corporativo de IA.

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