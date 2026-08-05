CPTM ainda está de greve? Como ficam as linhas 11, 12 e 13 no 2º dia de paralisação

A greve da CPTM entrou no segundo dia nesta quarta-feira, 5, mantendo alterações na circulação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade.

A paralisação continua após uma nova rodada de negociações sem acordo entre o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da Zona Central do Brasil (STEFZCB) e o Governo de São Paulo.

Para reduzir os impactos aos passageiros, o governo estadual manteve o plano de contingência, enquanto a Prefeitura de São Paulo voltou a suspender o rodízio municipal de veículos durante todo o dia.

Como ficam as linhas da CPTM nesta quarta-feira

Segundo a CPTM, a operação permanece alterada nas três linhas afetadas pela greve.

Linha 11-Coral: operação parcial entre Luz e Guaianases;

operação parcial entre Luz e Guaianases; Linha 12-Safira: operação parcial entre Brás e Itaim Paulista;

operação parcial entre Brás e Itaim Paulista; Linha 13-Jade: operação parcial;

operação parcial; Expresso Aeroporto: operação parcial.

As demais linhas seguem funcionando normalmente. A Linha 10-Turquesa opera sem alterações, assim como as linhas 7-Rubi, 8-Diamante e 9-Esmeralda, administradas pela iniciativa privada. O Metrô também mantém operação normal.

Plano de contingência é mantido

O Governo de São Paulo informou que segue executando o plano de contingência para reduzir os impactos da paralisação. Entre as medidas estão o reforço da operação do Metrô, aumento do efetivo nas principais estações de integração, monitoramento em tempo real da demanda e reforço no atendimento em pontos de maior movimento.

Também permanece em funcionamento o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), com 128 ônibus para atender passageiros das linhas afetadas.

Rodízio continua suspenso

A Prefeitura de São Paulo manteve suspenso o rodízio municipal de veículos durante toda esta quarta-feira. A medida busca reduzir os impactos provocados pela paralisação dos trens e oferecer mais alternativas de deslocamento aos motoristas.

Segundo a CET, continuam valendo as restrições para caminhões (ZMRC), fretados (ZMRF) e as regras de circulação nas faixas exclusivas de ônibus. O órgão informou que seguirá monitorando o trânsito durante todo o dia.

Por que a greve continua?

O sindicato afirma que decidiu manter a paralisação porque o Governo de São Paulo ainda não apresentou uma garantia formal, por escrito, de manutenção dos empregos dos trabalhadores da CPTM durante o processo de concessão das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade. Uma nova assembleia da categoria está prevista para esta quarta-feira.

Já o governo estadual afirma que não haverá demissões relacionadas à concessão e diz que apresentou alternativas para preservar os postos de trabalho. A gestão também informou que continuará adotando medidas administrativas e judiciais para garantir a prestação do serviço.